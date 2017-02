Cabezas: «La decisión está tomada, impulsaremos una moción de censura»

Alguien tiene que tirar para adelante. La decisión está tomada». Así de claro se mostró ayer a última hora de la noche, y a preguntas de este periódico, el líder del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz ante la posibilidad de presentar una moción de censura en la ciudad. Ricardo Cabezas confirmó que va a «sondear a Ciudadanos y a Podemos a la vuelta de los Carnavales» (acaban el 1 de marzo) a fin de llegar a un acuerdo que permita desbancar al popular Francisco Javier Fragoso del gobierno municipal. El líder de la oposición recoge la decisión adoptada por unanimidad en su grupo de impulsar esta iniciativa justificada en la ingobernabilidad que vive la ciudad a su juicio y los incumplimientos manifiestos del alcalde tanto del pacto de investidura como de los Presupuestos del presente año.

Cabezas confirmó que la moción de censura «nunca se ha descartado, pero no estaba en la agenda. Ahora se decide lanzar desde el grupo socialista» donde se cuenta con el apoyo de sus nueve ediles. No obstante, en el seno del grupo se es consciente de dos cosas: la primera, que requiere del apoyo de las otras dos formaciones de la oposición dado que el PP cuenta con 13 concejales frente a los 9 del PSOE, los 3 de Podemos y los 2 de Ciudadanos. Y la segunda, que la decisión final debe contar con la aprobación de la ejecutiva regional del partido pues, según los estatutos, una moción de censura en un municipio superior a 50.000 habitantes requiere del aval del máximo órgano de decisión autonómico.

En el grupo socialista municipal se está convencido de poder llegar a un entendimiento con todas las partes, con lo que el acuerdo deberá ser avalado por los órganos regionales del PSOE sin más remedio.

Según ha podido saber este periódico, el lunes pasado se celebró en Badajoz una reunión de la ejecutiva local del PSOE donde, sin estar el asunto en el orden del día, se debatió la posibilidad de una moción de censura en el Ayuntamiento analizándose todos los frentes. El resultado de la reunión difiere según la fuente consultada, pues si bien en un caso se señala que se avaló la iniciativa de forma mayoritaria, en otro se indica justo lo contrario, que fueron más las voces negativas que las positivas.

Lo oficial trasladado ayer a este periódico por el secretario local, Celestino Vegas, es que «no se votó ni se acordó nada al respecto», sólo se analizaron los pros y los contras dado que, si la moción podría ser justificable políticamente, no se cuenta con todos los apoyos al tener que manejar la decisión de tres formaciones diferentes que, a su vez, tienen que trasladar a sus órganos de dirección regionales su postura para que sea refrendada.

LEGITIMADO / Desde el grupo socialista se considera que Badajoz vive «una situación insostenible» y que el único responsable es el alcalde: «él es quien se ha trabajado esta moción rompiendo todos los cauces de entendimiento no sólo con quien pactó la investidura, en este caso con Ciudadanos, sino con el resto de formaciones». Para ellos, «esto no se hace para cambiar el gobierno sin más, sino por el bien de la ciudad».

Cabezas entiende, por su lado, que tras las elecciones se formó una mayoría que no ha funcionado por el incumplimiento de una de las partes y está legitimado para tratar de acordar otros cauces de gobierno. Fuentes socialistas revelaron que el entendimiento «es posible esta vez» y que la primera opción es que los tres partidos entren en el gobierno siendo alcalde Ricardo Cabezas. Esa será al menos su planteamiento inicial.

BORRUEL / Este periódico contactó ayer con el líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Badajoz, Luis Borruel, quien sostuvo que, en efecto, existe un incumplimiento de lo pactado con los populares en Badajoz. No obstante, sobre la posibilidad apuntada por el PSOE de una moción de censura dijo: «Solo la apoyaré si se demuestra que ha habido o hay corrupción en la gestión del equipo de gobierno y si me autoriza mi partido a nivel nacional». Esto denota que, por el momento, no existe acercamiento por su parte aunque desde el grupo socialista aclaran que deben salir a la luz algunas cosas en los próximos días.

En Podemos / Por su parte, el concejal y portavoz municipal Remigio Cordero declaró que de presentarse una moción de censura encabezada por el PSOE, Podemos tendría que someter la decisión a la asamblea local de la formación. No obstante, apuntó, «sería bastante probable que fuera aprobada» dado que Podemos no está nada a favor de la gestión del Partido Popular en Badajoz, cuyo gobierno --añadió-- se ha deteriorado ostensiblemente tras la marcha de Germán López Iglesias a la dirección general de la Policía y su posterior remodelación.

Para presentar una moción de censura los firmantes deben acudir previamente al notario para conformar por escrito un pacto que avalen sus votos por mayoría; después deben acudir al registro general del Ayuntamiento correspondiente y solicitar un pleno extraordinario que debe celebrarse en un plazo máximo de 10 días.