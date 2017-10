Casi 100 niños están sin clase en las escuelas de música

Ayer comenzó el nuevo curso en las Escuelas Municipales de Música de Badajoz, pero no para un centenar de alumnos de los tres niveles de Música y Movimiento y de Canto de la sede del colegio Enrique Segura Covarsí, porque sus profesores están aún en fase de selección. El grupo socialista del ayuntamiento pacense denunció ayer «la falta de planificación» de las concejalías de Cultura y de Recursos Humanos. En concreto están afectados 75 alumnos de primero, segundo y tercero de Música y Movimiento, que son los más pequeños de las escuelas, y 20 de canto, entre los que puede haber adultos. Según el PSOE, el proceso de selección aún no se ha iniciado.

La concejala socialista Maribel García calificó de «vergonzosa» esta situación y se remontó al 15 de enero de este año, cuando 75 familias usuarias de estas escuelas vieron cómo sus hijos se quedaban sin profesora porque se trasladó y su plaza quedó libre. No se cubrió en todo el curso. En febrero, el PSOE denunció el problema y señaló que la bolsa de trabajo de esta especialidad no estaba agotada. La profesora que cubría la plaza tenía un contrato de obra y servicio y preguntó porqué no se cubría la vacante «o si se tenía algún miedo a meter la pata con el tipo de contrato» por los antecedentes en las concejalías de Cultura y Recursos Humanos. Como la situación no cambió, ese mismo mes este grupo realizó una pregunta en el pleno. Según Maribel García, la respuesta les llegó el 17 de mayo, dos semanas antes de que terminase el curso en las escuelas, que concluye el 31 de mayo.

La contestación del equipo de gobierno fue un relato de Recursos Humanos indicando las actuaciones que se habían realizado para contratar al profesor que faltaba. En el primer informe se les indicó que la contratación por obra y servicio no se ajustaba a derecho. Cultura pidió un segundo a Intervención para un contrato eventual de acumulación de tareas y se rechazó porque no estaba suficientemente justificada. Solventaron los parámetros para contratar un profesor eventual. En marzo Intervención dio el visto bueno. Recursos Humanos llamó a los candidatos que formaban parte de la bolsa de trabajo pero a ninguno le interesó, por incompatibilidad o porque el contrato era demasiado corto.

«Lo increíble del asunto», según la concejala socialista, es que Recursos Humanos alegó que debido a su personal disponible y con lo proyectos que tienen en marcha «se encuentran impotentes para realizar una nueva bolsa de trabajo» y llevó el tema a mesa general de negociación, donde se planteó una segunda vuelta. Tampoco nadie cumplía los requisitos. Incluso se valoró ofrecer la plaza a quien la rechazó en la primera vuelta, pero los sindicatos alegaron que no era legal. Se vio la posibilidad de una oferta genérica del Sexpe pero no se cumplían los requisitos de igualdad, mérito y capacidad. En definitiva, a mediados de mayo no existía una alternativa legal para seleccionar un profesor de música de manera acelerada.

García señala que no dudan de que el personal de Recursos Humanos hizo lo que estaba en su mano. Sin embargo, el problema no se ha solucionado y hasta el 14 de septiembre no se publicaron en la web municipal las bases de una nueva bolsa de trabajo para profesores de Música y Movimiento. Siendo así, el PSOE se pregunta por qué han esperado 4 meses para convocarla y a quince días de comenzar las clases, pues este proceso conlleva al menos dos o tres meses. En cuanto a la profesora de Canto, está de baja maternal y le queda mes y medio para incorporarse, por lo que el PSOE se teme que no se va a cubrir la plaza.

«Esto es una tomadura de pelo», recriminó la concejala, que recordó que todos los afectados han pagado matrícula.