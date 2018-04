Ciclistas y vecinos de Badajoz piden una solución al carril bici de Sinforiano

El carril bici que se diseñó cuando se reorganizó el tráfico en la avenida Sinforiano Madroñero no ha funcionado, según constatan los vecinos y también la Plataforma Carril Bici, que inicialmente recibió con «ilusión» la propuesta de diseñar un carril compartido entre ciclistas y vehículos, con una limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora.

Según el portavoz de este colectivo, Carlos Barriga, se ha demostrado que los ciclistas no usan este carril porque «es poco seguro». El problema radica en que se tomaron medidas para ralentizar el tráfico y se ha conseguido, pero no así su intensidad, con lo cual la bicicleta «no circula en igualdad de condiciones». En el caso del carril de bajada hacia Caldas da Rainha, el compartido está entre el carril bus y el de los vehículos, que van más rápidos, con lo cual se usa muy poco. Tampoco en el de subida, por la misma inseguridad. El carril compartido sólo es viable en avenidas con intensidad de tráfico media o baja, según Barriga. Por eso, desde esta plataforma reclaman que en Sinforiano se habilite un carril bici «segregado», exclusivo para las bicicletas. Desconoce cuál puede ser la solución en esta avenida, donde el primer intento fue habilitarlo en la acera, pero la Ley de Tráfico ya no permite que las bicis compartan espacio con el peatón. De todas formas, Barriga señala que la solución tiene que formar parte de un plan más global, de una apuesta política por «una ciudad amable». En su opinión, en Badajoz no existe una red de carril bici, sino «trocitos de carriles bici dispersos». Prueba de ello es que aunque el de Sinforiano funcionase , está interrumpido por las rotondas.

Esta plataforma no ha transmitido aún este parecer al ayuntamiento, que ayer inició la obra de asfaltado y repintado de toda la señalización horizontal de la avenida, manteniendo la ordenación actual sin cambios. Entre los vecinos hay distintas opiniones sobre la urgencia de esta obra. Manolo Ballester y José Vivas creen que hubiese sido suficiente con haber tapado los baches «porque el asfalto aguantaba todavía». Manuel Rojas, que conduce una furgoneta de reparto, dice que sí era necesaria, aunque en la ciudad puede haber otras prioridades. Isabel García no vive en esta avenida pero la atraviesa a menudo en coche y señala que «entre los baches y los resaltes está hecha una penita». Sí coinciden en que el carril bici de Sinforiano requiere una solución tras dos intentos infructuosos. José Vivas y Noelia Ramos confirman que no se utiliza y, como Isabel Vivas, afirman que muchos ciclistas siguen yendo por la acera.