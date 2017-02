Cinco murgas por San Valentín

A estas alturas del día, casi todo el que tenga previsto celebrar San Valentín junto a su pareja, ya tendrá cerrada su reserva en algún restaurante de la ciudad. Los murgueros que actuarán esta noche en el López de Ayala, y la afición carnavalera, no. O sí, según se mire. Porque son muchos los meses de ensayo y trabajo que los murgueros llevan dedicados a la preparación de la cita que les permitirá volver a pisar las tablas del teatro y reencontrarse con los aficionados que los siguen. Y, con los seguidores de las murgas pasa algo parecido: también hace algún tiempo que reservaron esta noche en sus agendas, para celebrar el amor hacia la fiesta del carnaval y hacia sus agrupaciones preferidas. ¿Y qué mejor lugar, para ello, que un teatro tan bello y majestuoso como el López de Ayala? ¿Y qué mejor banda sonora, para acompañar las cálidas horas del fin del Día de los Enamorados, que la de los pasodobles de las murgas? Sin duda que, el público asistente, habrá de estar atento, porque puede que se encuentre con algún Cupido con sus tradicionales alas, flechas y arco, pero también con un antifaz y un matasuegras.

Serendipity / La murga Serendipity pertenece a la añada de 2011. Desde que debutaron, junto al ramillete de grupos que nació en aquel fructífero año, no han faltado a su cita en el COMBA en ni una sola de sus ediciones posteriores. Los dos últimos años, han encadenado sendos 13º puestos, y sueñan con continuar mejorando, poco a poco, aunque sin obsesionarse con ello. Para este 2017, cuentan con las incorporaciones de Adrián Núñez, a la caja, José Luis González, al bombo, Daniel Iglesias, como guitarra, y Agustín López, como voz. Del grupo que saltó a las tablas en 2016, han causado baja Israel Vázquez, Cristian Vigario y Pedro Núñez. Su proyecto para este año alude a Juan Carlos I. Y, aunque hablan de que el personaje que interpretarán es carismático, no queda claro si su Juan Carlos I será un Borbón u otro personaje famoso o anónimo, porque también afirman que el tipo que interpretan dará que pensar al público. Para tener certezas acerca de cualquiera de las dos posibilidades, habrá que esperar a que se abra el telón en esta segunda sesión de preliminares.

Las ChimiXurris /La murga las ChimiXurris es ya toda una veterana en la participación en el concurso de murgas del carnaval de Badajoz. Este año, cumplen su 11º aniversario, y, esta noche, sumarán su 10ª participación en el concurso. Lo harán, sin duda, con fuerza e ilusiones renovadas, porque vienen de conquistar nada más y nada menos que un 5º puesto en el COMBA del año pasado. O sea, que ojito a ellas, porque el éxito reciente les avala. Aunque, como todos los murgueros saben, en esto del concurso, cada año es un ‘cantar’. Para esta edición, las chicas de las ChimiXurris, presentarán un proyecto muy de Badajoz, como siempre se proponen que sea, y continuarán barnizando su repertorio con tintes canallescos y críticos, aunque tampoco renuncian, en absoluto, al humor. La agrupación cuenta, este año, con una baja a la guitarra (Beatriz), un cambio de posición de dos de sus componentes, que pasarán a interpretar el papel de figurantes en esta edición (Elena y Alicia), el retorno de Tamara Pulido y la incorporación de María, a la guitarra.

Los Camballotas / Ya han pasado unos años desde que la murga los Camballotas debutara en el COMBA con su original disfraz de muñecas recortables. Fue allá por 2009, cuando esta agrupación, de origen oliventino, pisó por primera vez las tablas del teatro noble de la ciudad de Badajoz. Después del descanso de la sesión de esta noche, podrán sumar una nueva participación en el certamen, y contar un total de 9. Entre todas ellas, destaca la de 2015, con la que consiguieron alcanzar el 7º puesto de la clasificación. Este año, se presentarán con dos voces nuevas (Javier Soto y José Luis Nicolás) con respecto a la formación titular del año pasado. Anuncian que harán humor y verterán críticas, pero siempre cantando desde el tipo. Han bautizado su proyecto para 2017 con el sobrenombre de los Buitres. Y adelantan que el campo de vuelo de las aves rapaces que interpretarán estará muy próximo a las discotecas.

Dakipakasa / La murga Dakipakasa retorna este año a las tablas de López de Ayala, después de un año de ausencia. Con la de esta noche, sumarán 10 participaciones en el concurso de murgas. Y lo harán con un proyecto que han denominado El 6º sentido. Desde su debut por todo lo alto, allá por 2004, cuando lograron ganar el concurso, han sido siempre una murga de referencia. Hay un sector del público al que le enamoran sus actuaciones, y otro al que no le agradan tanto. Es lo que ocurre cuando se apuesta por lo distinto, por lo diferente, por lo original... que se concitan adhesiones inquebrantables, pero también desacuerdos insalvables. De ellos, en cualquier caso, se sabe lo que se puede esperar, en el sentido de que tienen un sello propio, muy definido, al que no renuncian. Por lo que no ha lugar a sorpresas... o sí, quién sabe. Como novedad, contarán con un nuevo guitarra, Fede Gómez. Volverán a presentar una escenografía creada por el artista Arturo Lucas, y un repertorio original al 100%, en música y letra, obra de Juan Carlos González.

Los 3W / Al filo de la medianoche, y para cerrar la segunda sesión de la fase preliminar, llegará otra murga oriunda de Olivenza, los 3W. Con ellos ocurre como con Dakipakasa, que se sabe lo que pueden ofrecer. Si bien es cierto que los dos grupos citados no tienen nada que ver el uno con el otro, estilística y musicalmente hablando. Pero eso es lo que valora parte de la afición: que haya variedad, y que el público de todos los gustos tenga grupos con los que identificarse. En este sentido, cabe destacar que las actuaciones de los 3W siempre destilan buen humor, y que cuentan, habitualmente, con un gran abanico de músicas pegadizas, soniquetes y estribillos concisos, y chistes de sobra para cantar y contar. El grupo sufre, este año, la baja de Alex (guitarra), y cuenta con los retornos de Paco Fernández (guitarra y letrista) y Jota (voz). Habrá que estar atentos a qué tienen preparado para esta edición del COMBA, porque solo dicen que «van por su cuenta». No sabemos ni a dónde, ni a qué. Pero ya solo habrá que esperar unas horas para comprobarlo.