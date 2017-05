La consulta sobre las vaquillas del Casco Antiguo de Badajoz se celebra mañana

Ni de gastos... Vamos, que ni nos enseña o muestra cuántos socios estamos al corriente de pago, y qué se hace con el dinero de los que sí estamos al corriente de pago... Pues sí señores lectores, quien eso hace (pero todo tiene su límite, obviamente), es gestor de dinero público que recibe... Ni a la nueva Secretaria de la Asociación, Clara Báez Merino, le dejó ver el estado de las cuentas, según ella misma me dijo antes de la impugnada por mi parte última Asamblea General Ordinaria celebrada al pasado 30 de marzo... Será penoso, o no, tener que declarar ante la Justicia contra el Sr. Presidente y la Sra. Tesorera de la Asociación de Vecinos a la que pertenezco desde hace años, pero es la única salida que me dejan, y que nos dejan: Franco murió un 20 de noviembre de 1975 (afortunadamente para España, y los españoles), pero "franquitos" quedan algunos por ahí, en su comportamiento y rendición de cuentas me refiero, claro está... Uno de ellos se llama D. José María Soriano Llamazares...