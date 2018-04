Denuncian el abandono de los jardines del nuevo paseo de la margen izquierda en Badajoz

La obra de colocación del colector en la margen izquierda del río ha supuesto un antes y un después en la recuperación de este espacio para la ciudad, que sin embargo presenta dos tramos diferenciados por el estado en que se encuentran las zonas verdes: cuidadas y bien mantenidas entre el puente Real y el de la Universidad, y aparentemente abandonadas y cubiertas de vegetación salvaje en el que abarca desde el puente Nuevo hasta San Roque.

Del mantenimiento del primer tramo se encarga la empresa Joca y del segundo, el ayuntamiento, desde que lo recepcionó a finales de año, cuando Acuaes terminó la obra. El alcalde, Francisco Javier Fragoso, anunció que sacaría un contrato de transición hasta poder sacarlo a licitación. Aún no lo ha hecho.

La Asociación Cívica Ciudad de Badajoz ha denunciado que el tramo del nuevo paseo del río que depende del ayuntamiento se encuentra «completamente abandonado» después de haberlo recepcionado «hace tan solo tres meses». Sí se está limpiando, pero según esta asociación los jardines no se están cuidando, de forma que en la zona de césped, no se ha cortado, «ha crecido todo tipo de maleza» y «el césped ya no existe». Según esta asociación, el servicio municipal tendrá que echar herbicida y volver a plantar, a pesar de que cuando el ayuntamiento recibió la obra los jardines «habían quedado de lujo», por lo que este colectivo lamenta que ahora tendrá que asumir este gasto. En las zonas con pendiente, la lluvia ha arrastrado además la tierra, las plantas y el riego. A preguntas de este diario, el ayuntamiento señaló que la situación que presentan se debe a la gran cantidad de agua caída y que el servicio municipal intervendrá cuando lo permita la climatología.

No solo los jardines, la Cívica se queja de que todavía esta parte del paseo siga sin iluminación. Acuaes anunció que en abril se instalarían los puntos de luz, pero todavía no ha empezado.