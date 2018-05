Desvelan el robo de un capitel de Regina en el Arqueológico en 2003

La asociación Regina Viva ha desvelado ahora el robo de un «capitel corintizante» procedente del yacimiento arqueológico de Regina, cuando se hallaba en un almacén, ahora fuera de uso, del Museo Arqueológico de Badajoz. Este hecho lo ha dado a conocer hora el citado colectivo, pero se produjo en el año 2003, como confirmó ayer la Junta de Extremadura cuando se le preguntó por el suceso.

Regina Viva se enteró del robo cuando preguntó por dicho elemento en una visita al museo. y tras solicitar información por escrito a Patrimonio, sobre los elementos de dicho yacimiento, «nos respondieron que había sido robado y que el material que se guardaba en dicho almacén no había podido ser catalogado por falta de medios», manifestó Isidro Díaz, de dicho colectivo.

La asociación concluyeron que «los hallazgos de Regina están sin inventariar desde el 2008». Entre otros, «lucernas, recipientes cerámicos, monedas de distintas épocas, una jarra votiva con una representación de Medusa en su asa y un sinfín de piezas más de distinta naturaleza», señalaron.

Añadió el grupo que «desde 2010 no se informa públicamente sobre los hallazgos de Regina que van a los fondos del Museo Arqueológico», que no se muestran y no se exponen. Y que «la preocupación en Casas de Reina es notoria, ya que el propio museo ha confirmado el robo de un capitel corintizante de mármol».

El alcalde de esta localidad, Agustín Castelló, remitió a la Junta para cualquier información al respecto. La asociación consideró que se trata de «una pieza única, con características que la diferenciaban del resto de capiteles localizados en el teatro de Regina».

Así mismo, la Consejería de Cultura señaló que el Museo Arqueológico «tiene inventariados todos sus fondos en lo referente a las piezas que le han sido entregadas, identificando dónde están y cómo localizarlas, además de clasificarlas por campañas, unidades arqueológicas y entregas». Y que una vez realizado este proceso, se desarrolla la descripción individualizada.

El Museo tiene almacenadas e inventariadas las piezas del yacimiento de Regina «para garantizar su óptima conservación por la Ley de Patrimonio», aunque «la descripción invidualizada no se ha hecho al priorizar miles de piezas de otros yacimientos no menos importantes».

Indicó que el robo del capitel se denunció en día, que la búsqueda sigue su curso y «esperemos que se pueda recuperar». La pieza figura en la base de datos de Interpol.