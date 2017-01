La diputación recibe 14.000 visitas a la sala Vaquero Poblador en 2016

Más de 14.000 personas visitaron en 2016 las trece exposiciones que el Área de Cultura de la Diputación de Badajoz montó en la sala Vaquero Poblador, sin contar la afluencia a de los premios de Poesía Experimental. La cifra duplica la de 2015 y pone de manifiesto el interés de los ciudadanos de Badajoz por las distintas exposiciones y el papel de la diputación en la dinamización cultural del Casco Antiguo.

Entre las exposiciones cabe destacar la IX Muestra de Artistas del Casco Antiguo, que organiza la Asociación de Vecinos San José, con 1.470 visita.

La sala ha albergado exposiciones de diversa temática como pintura, fotografía, etnográficas o bibliográficas que han permitido a los ciudadanos conocer la obra de artistas noveles o consagrados, como con la exposición de los finalistas del XXI Premio internacional de Pintura Francisco de Zurbarán.

De igual modo se vieron las obras finalistas del XXXIV Premio Internacional Eugenio Hermoso, uno de los certámenes de su género más antiguos de Extremadura, según fuentes de la propia diputación.

LA FOTOGRAFÍA / La fotografía también tuvo su espacio con muestras como ‘I want to be a butterfly’, en colaboración con la Fundación Triángulo; ‘El camino de la vergüenza’, en la que la fotógrafa Mai Saki muestra la dura realidad de los refugiados. O la de Susana Pérez y Teresa Benítez ‘Semblanzas cervantinas’, por el IV centenario de la muerte de Miguel de Cervantes.

De las exposiciones temáticas destaca la etnográfica ‘Vidas gitanas’; o la bibliográfica ‘El siglo XIX en la biblioteca de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País’.

La sala Vaquero Poblador ha programado exposiciones todos los meses --salvo del 14 de enero al 27 de febrero-- y abrió sus puertas durante la celebración de la ‘Noche en Blanco’ de Badajoz, fecha en la que la sala recibió 3.339 visitas.