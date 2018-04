El DUSI arranca con nuevos espacios administrativos y más plataforma única

Las primeras actuaciones que va a acometer el Ayuntamiento de Badajoz con cargo a los fondos de la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integral (DUSI), dotada con 18.750.000 euros (de los que 15 millones son fondos europeos y, el resto, municipales) arrancarán este año e incidirán fundamentalmente en ampliar la plataforma única y mejorar la existente, rehabilitar el antiguo colegio de San Pedro de Alcántara, derribar el Nuestra Señora de Bótoa, realizar un corredor verde en el entorno de la calle Stadium, conectar el pasaje de San Juan con la planta baja del ayuntamiento y mejorar las pistas deportivas de La Uva, además de contratar a 8 técnicos y un administrativo.

Todo ello suma 7,5 millones de euros, que empezarán a dar sus frutos este mismo año, que tiene que estar ejecutado el 15% de los fondos, según manifestó ayer el alcalde, Francisco Javier Fragoso, que compareció acompañado de la concejala de Desarrollo Económico, Blanca Subirán, para dar cuenta «del primer paquete de acciones» con cargo al DUSI. Previamente, se habían reunido con los grupos municipales. Según Fragoso, «en términos generales» mostraron su acuerdo con las actuaciones «porque no puede ser de otra manera», ya que la candidatura se aprobó por unanimidad en el pleno y es la que ahora se desarrolla. Para concretar las actuaciones, ha habido además reuniones con colectivos de la margen derecha, de Suerte de Saavedra y del Casco Antiguo, las tres áreas espaciales en las que se va a actuar, además del Cerro de Reyes. El alcalde quiso incidir en que «el DUSI no puede solucionar todos los problemas que tienen estos barrios», sino que el objetivo es cambiar su futuro trabajando en distintos ámbitos.

En cuanto al personal que va a ser contratado (1 millón de euros), 3 técnicos y un administrativo se dedicarán a acciones para mejorar la formación y la empleabilidad de colectivos en riesgos de exclusión; otros 3 para reforzar los servicios sociales y 2 se incorporarán con cargo al 3,7% para gastos de gestión (además de la asistencia técnica adjudicada a Seta).

Una de las acciones principales será la rehabilitación del antiguo convento San Pedro de Alcántara (2.015.000 euros) para ubicar servicios municipales ahora dispersos en edificios en alquiler. Un segundo gran área administrativa abarcará el pasaje de San Juan conectado con la planta baja del ayuntamiento (780.000 euros). Al derribo del antiguo colegio Virgen de Bótoa se destinan 90.000 euros y será el pistoletazo de salida del corredor verde de la calle Stadium (1.640.000 euros), para el que se planteará un concurso de ideas desde el baluarte de San Roque al de Santa María.

Por otro lado, la ampliación de la plataforma única abarcará un eje comercial y otro de regeneración urbana, con 1,5 millones de euros. En el primero se incluye la calle Santo Domingo desde Vasco Núñez a la plaza de Santo Domingo. Además, se va a regenerar el espacio central de Menacho y Francisco Pizarro, cuyo material ha dado tantos problemas desde que se colocó. Tendrá continuidad por la calle Luis Braille y José Lanot rematando así el recorrido hasta San Agustín. El otro espacio de actuaciones se proyecta en el entorno de la plaza de San Andrés (700.000 euros), cuyo entorno se convertirá en plataforma única y las calles que la conectan con la plaza de España: San Blas y López Prudencio, así como Arcoagüero, en el tramo que las une, para cerrar espacios. Ya hay asociaciones que han reclamado que se invierta también en el empedrado de la plaza de San Andrés y no solo en las calles anexas. El alcalde anunció ayer que el ayuntamiento tiene previsto hacerlo con fodos propios.

La única inversión que se prevé fuera del Casco Antiguo son 300.000 euros para mejorar las pistas deportivas de la UVA.

Colectivos de Suerte de Saavedra ya han mostrado su desacuerdo con que no se incluya un centro de mayores, para el que están recogiendo firmas. Ayer el alcalde puso sobre la mesa datos de población, según los cuales en este barrio hay empadronados 409 mayores de 65 años, frente a 2.200 jóvenes, de manera que su ratio de envejecimiento está muy por debajo del resto de la ciudad (8,34%, frente al 20,67%). Las inversiones en Suerte de Saavedra no se han incluido en este primer paquete porque el ayuntamiento estaba a la espera de que los vecinos le hiciesen llegar por escrito sus propuestas y no las enviaron hasta ayer por la mañana. De todas formas, ya está decidido dedicar el esfuerzo a mejorar las instalaciones deportivas destinadas a los jóvenes, en lugar de un centro de mayores.