Educación invertirá 9,8 millones en los nuevos colegios de Gévora y Los Ángeles en Badajoz

La Consejería de Educación invertirá 9,8 millones de euros en la construcción de los nuevos colegios de Gévora y el Centro de Educación Especial Los Ángeles. En ambos casos se habían previsto reformas para tratar de paliar los problemas que existen en los actuales edificios pero, como ya adelantó ayer este diario, la Junta ha decidido ahora incorporar al Plan de Infraestructuras Educativas 2016-2020 estos dos edificios de nueva planta.

El nuevo Centro de Educación Especial Los Ángeles, situado actualmente en la carretera de Cáceres, se trasladará a la ciudad. La inversión prevista es de 6,5 millones de euros --el presupuesto para la reforma se estimó en 1,5 millones-- y la Junta ya anunció ayer su intención de pedir al ayuntamiento que ponga a su disposición una parcela de 15.000 metros cuadrados para edificarlo.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, no tardó en responder a la solicitud del Gobierno regional y ofreció dos solares: uno en el Cerro del Viento, entre la avenida Jaime Montero de Espinosa y Condes de Barcelona, de 13.350 metros cuadrados; y otro en la avenida Federico Mayor Zaragoza, próxima a las instalaciones de la antigua Ifeba, de 11.250 metros cuadrados. Fragoso señaló que son las dos parcelas dotacionales de uso educativo «más grandes» de las que se dispone en estos momentos y destacó su buena ubicación para favorecer la integración de los alumnos.

La directora de Los Ángeles, Sonia Valenzuela, mostró su satisfacción por el anuncio, aunque no habían recibido comunicación oficial sobre estos planes. «No es que no le demos credibilidad, pero sé de otros casos en los que hasta se ha puesto la primera piedra y luego no se ha hecho nada, así que la satifacción será contenida hasta que aparezca en el DOE o en el BOE», dijo.

Valenzuela recordó que la situación de las actuales intalaciones se ha ido deteriorando día a día, con lo que al problema de estar «en medio del campo», alumnos y profesores tienen que enfrentarse a las termitas que «salen de las paredes», las humedades o los problemas de cortes de suministro eléctrico, que hacen que los niños de la residencia se queden sin calefacción y sin agua caliente en muchas ocasiones.

«Son problemas graves y un centro educativo público no puede estar en estas condiciones», subrayó la directora. Además de los inconvenientes propios de las infraestructuras, la ubicación obliga a que los niños tengan que utilizar un servicio de transporte y que se tengan que trasladar en una «furgoneta de hace 30 años» cada vez que tienen que desplazarse a Badajoz para avanzar en su aprendizaje. «Aquí lo que se trabaja es que cada vez sean más autónomos, y para enseñarles a cruzar un paso de peatones no valen las fichas, hay que ir donde haya uno y cruzarlo una y otra vez», citó como ejemplo Valenzuela.

Con el traslado, que confían en que no se prolongue en el tiempo y sea cuanto antes, evitarán estos continuos desplazamientos y también los riesgos de estar «aislados» en medio de la naturaleza. Hasta en tres ocasiones han tenido que pedir ayuda a la Guardia Civil para localizar a un alumno que se había perdido por la zona (la finca tiene 48.000 metros cuadrados).

Este centro tiene 70 alumnos y hace 40 años que se construyó. La comunidad educativa empezó a reclamar el traslado en 1997 y en el 2013 se retomó «de nuevo con fuerza» esta demanda ante el deterioro del edificio.

DE GABRIEL / En el caso de Gévora, Educación prevé una inversión de 3,3 millones de euros para el nuevo colegio De Gabriel, que se levantará en una parcela situada junto al instituto. Este terreno ya fue puesto a disposición de la Junta por el ayuntamiento pacense, que se mostró contrario a la remodelación de las actuales instalaciones y exigió que se dotara a la pedanía de un colegio de nueva planta --los cuatro grupos políticos lo aprobaron por unanimidad en el pleno--. Fragoso avanzó ayer que el ayuntamiento se pondrá de inmediato «manos a la obra» para que la Junta pueda disponer de esta parcela cuanto antes.

El colegio contará con seis unidades de Infantil y 12 de Primaria lo que, según la consejería, otorgará «mayor funcionalidad y adaptación al programa de necesidad», pues se podrán plantear ampliaciones en el futuro.

En el centro, según recordó ayer Ana Anselmo, presidenta de la Asociación de Padres y Madres (ampa) del colegio De Gabriel, se habilitó el verano pasado un nuevo aula derribando un almacén que había en el patio para paliar los problemas de espacio, que temen que se repitan el próximo curso, pues se prevé que haya dos clases de 3 años. Anselmo se mostró «soprendida» y «esperanzada» ante el anuncio de Educación, aunque reconoció que ayer muchos padres «no se lo creían».

Este colegio fue construido en la década de los 70 y las instalaciones se quedaron pequeñas hace varios años. Se habilitaron aulas en inmuebles fuera del centro, lo que obliga a los alumnos hasta a cruzar cuatro veces la calle. La presidenta de la ampa valoró que con el traslado ganarán en seguridad.

Aunque ayer Educación señaló que era aún «precipitado» hablar de plazos, el ampa del De Gabriel pidió que se agilicen los trámites todo lo posible para que los alumnos puedan ocupar el nuevo colegio cuanto antes.

Por su parte, el alcalde se mostró «absolutamete satisfecho» por ver cumplidas dos viejas reivindicaciones de la ciudad en materia educativa lo que, según dijo, ha sido posible gracias al «empeño» del grupo popular en la Asamblea y a la «sensibilidad» del Gobierno regional y que se enmarca en el pacto de los presupuestos regionales.

También el portavoz del grupo municipal socialista, Ricardo Cabezas, también se congratuló por la noticia y felicitó a las comunidades educativas de ambos centros que, segun resaltó, son que lo han logrado con su «trabajo, esfuerzo y tesón.H