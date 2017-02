«El Interés Internacional lo vamos a conseguir seguro»

Carnavalero hasta la médula, Miguel Ángel Rodríguez de la Calle se caracteriza por el diálogo y el consenso con todos los que hacen posible el Carnaval en Badajoz. Ahora pone todo su esfuerzo en la difusión del mismo en otros países, de cara al reconocimiento internacional que todos ansían.

--El año pasado las murgas no solo cantaron en el teatro López de Ayala, sino que salieron a la calle ¿Cómo fue la experiencia?

--Fue mucho más que positiva, superpositiva, diría yo. El año pasado pusimos en marcha este nuevo modelo en el que las murgas cantaban sin siquiera elementos de amplificación del sonido, como quien dice a capella. Eso congregó a mucho público y estaban perfectamente señalados los horarios y espacios donde actuaban. Para nosotros fue un éxito y así nos lo hicieron llegar las propias murgas, así como el público, que quedó muy impactado por la cercanía que supone estar al mismo nivel de la calle que las murgas. De hecho este año potenciamos un poco más esta iniciativa.

--También el año pasado se añadió un premio nuevo, concedido por la Agrupación de Periodistas de Badajoz a la letra más incisivas y de actualidad. ¿Funcionó bien?

--Sí, todo lo que sea sumar para mejorar la fiesta nos parece estupendo. Siendo una iniciativa de la prensa la acogimos con muchas ganas, y conforme que pase el tiempo estamos seguros que el premio irá a más.

--¿Cuál es el presupuesto este año del Carnaval?

--Este año tiene 397.000 euros, lo que es un poco más que el año pasado ya que hay que tener en cuenta que hay más participación, hay más comparsas y eso hace aumentar el presupuesto.

--¿Qué promoción se ha realizado a nivel internacional para potenciarlo?

--Ya en los últimos meses del año hemos realizado una importante promoción en Alemania con gran éxito, tanto por empresarios alemanes como por aficionados vinculados al carnaval de Colonia. Me gustaría destacar que dos de los periodistas que asistieron a la presentación del Carnaval de Badajoz en Alemania van a acudir este año de invitados a vivirlos in situ y transmitir en directo a sus países lo que les enseñamos en el vídeo. También una comparsa pacense ha estado invitada a Macao (China) y es muy importante que se fijen en el Carnaval de Badajoz y que tengan tanto interés en que participen en un desfile en China. Además nos han reclamado de un festival carnavalero que hay en Melbourne (Australia), mundialmente conocido. Hemos enviado material, tanto vídeos promocionales como trajes que nos han cedido las comparsas, así como un cartel específico que hemos hecho para la ocasión. No somos conscientes de la dimensión que tiene nuestro Carnaval fuera de nuestras fronteras.

--¿Cree que se conseguirá la categoría de interés turístico internacional?

--Seguro. Primero porque tenemos un carnaval con un pasacalles del que existen en el mundo pocos. En Colonia nos dijeron que teníamos que saber ‘vender’ este producto. Hay que cumplimentar una documentación que nos exigen. Por merecimientos lo vamos a conseguir seguro y todos vamos a poner nuestro empeño en conseguirlo, no solo nosotros sino la Falcap y el colectivo de murgas.

--¿Crece el número de participantes en el concurso de murgas y en el de comparsas?

--Sí, el número de murgas se ha incrementado bastante, hasta llegar a 28 y el de comparsas 50. No solo se ha consolidado sino que ha habido un pequeño incremento con respecto al año pasado.

--El tradicional Entierro de la Sardina se desarrollará este año sin incidencias…

--Hubo problemas un año pero era algo que no fue achacable al ayuntamiento. Es una fiesta que trascurre siempre con normalidad. Hablando se entiende la gente.

--Han pedido trasladar la tamborrada de la margen derecha al López de Ayala ¿Está de acuerdo?

--No, no sería buena idea. Otra cosa es que en otro momento o con otro horario se pueda hacer un certamen en el López de Ayala. Lo que se hace en la margen derecha es una actividad de calle que concentra a más de 3.000 personas.

--¿Cómo lo hacen para controlar 6.000 participantes en la calle y que no haya incidencias apenas?

--Al buen trabajo del personal del ayuntamiento, entre ellos la policía local, protección civil, voluntarios… pero también al buen hacer de las comparsas, que están perfectamente organizadas. Su experiencia nos ayuda muchísimo siempre.

--¿Qué cree que debería mejorarse o cambiar del Carnaval pacense?

--Margen de mejora tenemos muchísimo. Siempre tratamos que incluir novedades. Tenemos que mimar nuestro concurso de murgas y el desfile de comparsas. Quiero que sea un carnaval muy completo, con muchas actividades y que haya aportaciones de todos los que lo hacen posible.