Escrache a la concejal de Cs Julia Timón en Badajoz

que te pasa censor. no te gusta mi comentario os vais a parecer a quien yo se. Os recuerdo, que estamos en una Democracia, y que por lo tanto deveis respetad, el derecho a la libre Libertad de Expresion por si acaso se os ha olvidado. Decia para ir abreviando, que esta Sra, a creado tanto malestar entre sus propios compañeros de Oposicion, en el Ayto que al ir creando viento, molestos y nubarrones, ahora le toca recoger Tempestades, y no es que a mi me gusten los escraches a nadie.