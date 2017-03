Fernández Vara: «Badajoz necesita una mayoría estable y ahora no se da»

Ha mantenido silencio desde que el grupo municipal socialista anunció el 14 de febrero la presentación de una moción de censura en el Ayuntamiento de Badajoz. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, habló ayer. Lo hizo en Mérida respondiendo a preguntas de los medios de comunicación, para defender que esta ciudad «necesita una mayoría que sea estable para poder gobernar» que «ahora no se da». También señaló que en el modelo actual «gobierna quien tenga garantizada una mayoría suficiente para poderlo hacer» a través de una mayoría absoluta, por lo que «tan legítimo es que gobierne quien consigue tener mayoría con apoyo de otros como que gobierne otro con apoyo de otros», en referencia a que el PP tiene la alcaldía porque C’s lo permitió y el PSOE podría hacerlo si consigue el apoyo de Podemos y Ciudadanos.

De igual modo, Vara incidió en que el «problema de gobernabilidad» que «hay ahora mismo» en Badajoz «no lo ha generado el PSOE», sino «la ruptura» entre PP y Ciudadanos. Este acuerdo permitió la investidura del popular Francisco Javier Fragoso. Defendió además el planteamiento del portavoz municipal socialista al señalar que «como muy bien dijo Ricardo Cabezas, no se puede gobernar desde la oposición». «Desde la oposición --apuntó-- se puede hacer oposición, colaborar, contribuir, pero no gobernar».

El presidente de la Junta y secretario regional del PSOE comentó además que en Badajoz «debe de haber algún problema de gobernabilidad cuando no se hace otra cosa que hablar de esto». A su juicio, «hay que tener mucho cuidado con los comentarios sobre las legitimidades», en tanto que el sistema actual «no es presidencialista». En esta línea, ahondó en que ni se vota al presidente de la Junta ni a los alcaldes, sino a diputados y concejales, «Este juego de legitimidades en el que hemos entrado de que sólo es legítima la democracia cuando gobierna quien haya sacado más concejales no es el modelo. El modelo es que gobierna quien tenga garantizada una mayoría suficiente para poderlo hacer». En este sentido, consideró que «lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Badajoz es intentar recuperar su mayoría absoluta con acuerdos». Si ocurre, «veríamos los términos, que es exactamente en lo que hemos quedado», porque «no se puede empezar la casa por el final». Ante estas declaraciones, Cabezas manifestó que coincide «al cien por cien» con los argumentos de Vara. «La moción de censura la ha estado trabajando Fragoso desde el minuto uno, nosotros no hemos generado esta situación, que queremos que se solucione. Badajoz necesita una mayoría estable y estamos en disposición de dársela con Podemos y C´s, en eso estamos trabajando».