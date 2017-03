Fragoso: «En la ciudad no hay problema de gobernabilidad»

Las manifestaciones del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, sobre la posible presentación por el grupo socialista de una moción de censura en Badajoz «soprendieron» al alcalde pacense, Francisco Javier Fragoso, que ayer dijo que «denotan cierta incongruencia». Fragoso reconoció que Badajoz “ahora mismo tiene un problema de estabilidad, como tenemos todos los gobiernos que estamos en minoría, como el suyo (de Fernández Vara), pero nosotros no tenemos un problema de gobernabilidad, seguimos trabajando» y en este sentido comentó que las conversaciones entre el PP y Ciudadanos se mantienen (hoy está prevista una reunión).

Lo que echó de menos Fragoso fue contar con el mismo compromiso de los socialistas con Badajoz que tiene el PP con toda Extremadura, ya que no ha encontrado en el PSOE pacense «esas ganas de arrimar el hombro», porque «posiblemente su candidato aquí tiene muchas prisas por intentar ser alcalde sin ganar las elecciones». «Hay que ser serios --pidió--, lo que no se puede es tener un discurso en Madrid pidiendo la estabilidad para España y otro para Badajoz entendiendo que un tripartito antinatura podría dar más estabilidad a la ciudad». Además, el alcalde animó a preguntar a los votantes de Podemos o Ciudadanos si quieren un gobierno con otro partido. «Esas son situaciones que se dan en casos de emergencia nacional, no de discrepancias políticas, que es lo que puede ocurrir en Badajoz».

Por otro lado, Fragoso comentó que «la ciudad ya está cansada de hablar de mociones, ya lo dijeron, si uno lo que quiere es presentarla, que la presente y si lo que quiere es generar un ambiente de incertidumbre, no es bueno para nadie».

Por su parte, Ricardo Cabezas, que habló con la prensa antes de conocer las declaraciones de Fragoso, se marcó como fecha límite que la moción de censura esté resuelta «antes de Semana Santa». El portavoz socialista reiteró que hay «muchas posibilidades» de que la moción de censura salga adelante, señalando que ya está «casi cerrado» el apoyo de Podemos y mostrando su convencimiento de que, una vez presentadas las denuncias ante la fiscalía por los cobros «irregulares» en los poblados y Almossassa, contará con el respaldo de Ciudadanos. Además, justificó sus «buenas sensaciones» en la sintonía que existe entre los tres grupos y en el trabajo realizado por el suyo durante este año y medio, lo que le hacen confiar en que su propuesta tiene futuro.

Con respecto a la denuncia, Cabezas reconoció haber pecado de «imprudente» a la hora de anunciar la fecha en la que la presentaría, «porque no es tan fácil». En este sentido, explicó que siguen recopilando «cuantas más pruebas, mejor» y que continúan a la espera de un informe del secretario general --un documento que acusó a Fragoso de tener «secuestrado»-- en el que, según aseguró, se recoge «claramente» que en el mercado de Almossassa se ha cobrado «un impuesto mafioso» por parte del empresario que lo organiza, por lo que ha obtenido solo en la edición pasada «más de 5.000 euros» y ha organizado doce, según recordó Cabezas, quien reiteró que estas prácticas siempre han estado «avaladas y consentidas» por el alcalde y el equipo de gobierno.

Asimismo, señaló que, aunque no a través de reuniones formales, sí mantiene informado puntualmente al portavoz de Ciudadanos, Luis García-Borruel, de los «pasos que se van dando».

«El único deseo que tiene el grupo municipal socialista es que este ayuntamiento funcione», dijo su portavoz para responder a las acusaciones que el día anterior el secretario del PP en Extremadura, Fernando Manzano, quien redundó en la tesis de que la moción de censura solo persigue el deseo de Cabezas de ser alcalde «a toda costa».