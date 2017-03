Fragoso insta a Cabezas a irse si no se demuestra la financiación ilegal del PP

Si hay el más mínimo indicio de financiación de mi partido por la trama de supuestos accidentes de tráfico falsos, yo asumo que me voy, pero si no los hay, exijo que se vaya Ricardo Cabezas y que dimita antes de Semana Santa». Lo dijo ayer el alcalde, Francisco Javier Fragoso, en una comparecencia ante la prensa no prevista y que dedicó a responder a las declaraciones vertidas el día anterior por el portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, y al anuncio de moción de censura. Con estas palabras, Fragoso reaccionaba ante la posibilidad de que el PSOE se persone en la denuncia de un particular ante la Fiscalía por accidentes contra el patrimonio municipal y que, según los socialistas, aún se está valorando, si bien, el hecho de personarse tiene como objetivo disponer de información.

Fragoso compareció porque, según dijo, «hay declaraciones que colman la paciencia de uno». Respecto a los motivos que esgrime el PSOE para plantear la moción, señaló que a este grupo no le incumben los compromisos firmados por el PP con Ciudadanos, que solo atañen a estas dos formaciones. En cuanto al grado de cumplimiento de los presupuestos del 2016, que salieron adelante con los votos de C´s, Fragoso señaló que es «elevadísimo». «Es de chiste», dijo que los socialistas basen su proyecto «en que no cumplo con otro».

En cuanto a las acusaciones de corrupción, insistió en que está «absolutamente tranquilo porque no tengo nada que ocultar». Los cobros irregulares por los alcaldes pedáneos y por el organizador del mercado de Al-Mossassa son para el alcalde «cuatro tonterías» y «meros procedimientos administrativos a corregir». En definitiva, «cuatro chorradas administrativas», según recalcó. En su opinión, el grupo socialista ha bajado tanto «el listón de corrupción» que estos argumentos le llevan a pensar que la moción de censura se la están presentando al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, «al que han dejado con las vergüenzas al aire», por las condenas del gerente de la Orquesta de Extremadura, de las alcaldesas de Cáceres y de Plasencia o el juicio de Feval, una institución al frente de la cual estaba un diputado socialista.

Fragoso dijo estar «hastiado de la situación» y acusó a los socialistas de «jugar con la dignidad de la gente» en referencia a las acusaciones vertidas contra los alcaldes pedáneos, por el dinero que según Cabezas han estado cobrando estos años sin declararlo a las arcas municipales, así como a la alusión a su nivel de vida. Según Fragoso, sus delegados en las pedanías tienen su trabajo además de atender las tareas municipales. Además, al alcalde de Badajoz le molesta que Cabezas acuse sin tener pruebas. Fragoso insistió en que «podemos equivocarnos», pero «no meter la mano» y si alguien lo hiciese, «al día siguiente está en la puñetera calle». «Es un impresentable», dijo de Cabezas, además de dirigirle otros descalificativos. «No se puede ser tan sinvergüenza», llegó a afirmar, como también lo llamó «descerebrado», por «decir las cosas que dice», que «deberían dar vergüenza a los socialistas normales». El PSOE no quiso responder a estas acusaciones alegando que «Ricardo Cabezas no ha entrado en política para responder a insultos».

Sobre el informe de Al-Mossassa, que el PSOE está esperando, Fragoso señaló que cumplirá los plazos que marca «la legislación vigente», al tiempo que señaló que se lo tenía que haber pedido antes de haberlo llamado «corrupto». «No hay ni un solo caso de corrupción en este ayuntamiento, ni en 22 años de gobierno del PP», insistió.

La «gota» que ha colmado su vaso, según el alcalde, fue que Cabezas anunciase que se personará en el asunto de los accidentes de tráfico, relacionado con los perfiles ocultos de Facebook y no lo haya hecho en la denuncia por las injurias contra el alcalde y funcionarios del ayuntamiento. «Este señor no es digno de representar a esta ciudad», recalcó. Para el alcalde, la única pretensión de portavoz socialista es tener «paralizado» Badajoz, para así sostener su discurso e incluso lo acusó de estar «detrás» del retraso de la Plataforma Logística. «Lo que quiere Cabezas es parar la ciudad para ser alcalde».

De la situación del Ayuntamiento de Badajoz y de las últimas declaraciones de Fernández Vara también habló el presidente regional del PP, José Antonio Monago, quien señaló que el presidente de Junta «ya se ha descubierto», pues sus palabras ponen de manifiesto «que él está detrás de la moción de censura», según informó Efe. Monago replicó a Vara que «el problema de gobernabilidad» al que apunta es el mismo que tiene él como presidente de la comunidad, pues no tiene mayoría». Monago instó a Vara a que permita que el alcalde de Badajoz sea el más votado y lo acusó de incongruente. «Es la ley del embudo, lo ancho para mí, lo estrecho para ti», señaló.