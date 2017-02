Fragoso: «Ni soy un corrupto ni me he llevado dinero, salvo mi sueldo»

El alcalde Francisco Javier Fragoso aseguró ayer que será «difícil» verlo imputado por un delito de corrupción porque «ni soy un corrupto ni me he llevado ningún dinero de esta casa que no fuera mi sueldo». Así respondió a las preguntas de la prensa sobre el anuncio del portavoz del grupo municipal socialista, Ricardo Cabezas, de llevar ante la fiscalía las supuestas irregularidades en cobros de tasas en los poblados y en la celebración de Al-Mossassa.

Su imputación por corrupción es el motivo que haría que Ciudadanos apoyase al PSOE en la moción de censura que promueve, según ha repetido una y otra vez su portavoz, Luis García Borruel.

Fragoso cuestionó que las acusaciones del PSOE vayan más allá de lo «puramente administrativo» y criticó que Cabezas utilice la palabra «corrupción» para justificar su «ambición personal». «Aquí podremos meter la pata quinientas mil veces, pero no hemos metido ni vamos a meter la mano», dijo parafraseando a su antecesor Miguel Celdrán.

El alcalde se mostró convencido de que «parte de la estrategia» de anunciar una moción de censura es que se «pare» Badajoz, al mismo tiempo que reprochó a Cabezas que «esté jugando» con la ciudad por las disputas internas en su partido. «Qué ganitas tengo de que pasen los congresos del PSOE», añadió.

Fragoso, que dijo que guardaba para su «esfera personal» cómo se sentía ante la situación política actual, sí reconoció que el anuncio de la moción de censura ha generado «incertidumbre» entre los funcionarios del ayuntamiento y también entre los posibles inversores, a quien está «encantado» de recibir, pero con quien no se puede comprometer a nada porque «no quiero engañar a nadie».

Sobre sus relaciones con Ciudadanos, afirmó que siguen los «esfuerzos» por llegar a consensos y recordó que antes de la última reunión de la portavoz municipal, María José Solana, y Borruel, y cuando aún no se había anunciado la moción, él mismo tuvo una comida con el portavoz de Ciudadanos en la que hablaron «de la necesidad de buscar puntos de encuentro».