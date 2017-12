Fragoso pregunta si hay que retirar la calle dedicada a Adolfo Suárez

Es un tema que no le preocupa, dice, y aún no ha decidido la respuesta del Ayuntamiento de Badajoz a la carta recibida la semana pasada por la diputación sobre la existencia en la ciudad de vestigios franquistas, advirtiéndole de la pérdida de ayudas. Ayer, el alcalde, Francisco Javier Fragoso, apuntó que en Villanueva de la Serena, cuyo alcalde es el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, también existe una calle dedicada a Adolfo Díaz Ambrona, que en Badajoz habría que eliminar, según el Comité de Expertos para la Memoria Histórica. A Fragoso le parece «una barbaridad» retirar una calle a un ministro que trajo el Plan Badajoz «que ha permitido el desarrollo agrícola de esta provincia» y tachó de «absurdos» los argumentos de Gallardo, pues siguiendo este proceder también habría que quitar la avenida a Adolfo Suárez, que fue ministro en el régimen anterior. «A la gente se la valora por lo que aportó en cada momento a la sociedad en la que estaba», sentenció.

Por su parte, el portavoz municipal socialista , Ricardo Cabezas, manifestó que Gallardo no está imponiendo nada y apuntó que cuando Fragoso ha pedido las ayudas a la diputación ha firmado la cláusula que obliga a cumplir la Ley de Memoria Histórica, pero si no estaba de acuerdo, que hubiese dotado las subvenciones con fondos propios. En cuanto a las cinco calles de Badajoz que según la diputación incumplen la ley, Cabezas se mostró de acuerdo porque la norma está clara y no es interpretable.