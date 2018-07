Fragoso promete más fondos para atraer clientes los 16 festivos que abrirán las tiendas

Fomentar la afluencia sí. Parece lógico apostar por el tejido de calles del Casco Antiguo, pero no puede transformarse en una verbena continua. Quiébrense la cabeza antes de montar conciertos a todas horas. Apuesten por un barrio diferente con una oferta única para el paseante. Apuesten por un Barrio de las Artes que atraiga al visitante. Las ayudas de la Junta ya existen: fomento del empleo indefinido, conjugado con bonificaciones de la TGSS y periodos de prueba de larga duración para que no tengan miedo a contratar. No satanicen a las empleadas que vayan a ser madres, no tengan al empleado por un gasto y sí por una inversión. Hagan estudios de sus empresas, analizando sus horas muertas, sus horarios de pérdidas y ganancias. Sean flexibles. No midan el ingreso por horas de apertura. Sean más norte-europeos y menos estacas. Innoven. Especialícense. Inviertan. Apuesten por las nuevas tecnologías. Todos no pueden competir contra internet ni con El Faro.