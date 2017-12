Fragoso quiere incrementar sus concejales liberados

Antes de realizar el encaje de las responsabilidades de gobierno, pendiente desde la marcha de la concejala de Hacienda, Maripaz Luján, el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, quiere poder contar con otro concejal más que pueda dedicarse en exclusiva al ayuntamiento. Ahora son seis (siete contando con el alcalde) y pasarían a ser siete. Esta propuesta de la alcaldía se ha incluido en la próxima reunión de la Comisión Informativa de Hacienda del viernes, para ser aprobada en el próximo pleno.

Fragoso manifestó ayer a este diario que aunque se la ha trasladado al grupo de Ciudadanos, todavía no cuenta con su apoyo. El alcalde no da nombres. Lo que sí deja claro que será alguien del PP que ostente responsabilidades de gobierno. Según asegura, está barajando varias opciones.

La propuesta requiere una modificación de las bases de ejecución del presupuesto del 2017, donde se introdujo una reducción del número de concejales liberados de 11 a 6 por exigencia de Ciudadanos en el acuerdo de investidura. De aprobarse ahora este incremento, requeriría dotación presupuestaria y como el presupuesto del 2018 será el prorrogado del 2017, habría que acordar una modificación. La ley lo permite porque a pesar de las restricciones marcadas por Cristóbal Montoro, Badajoz podría contar con hasta con 18 miembros de la corporación liberados.

Cuando se marchó Luján, que tenía dedicación exclusiva, fue liberada la concejala de Empleo y Desarrollo Local, Blanca Subirán. Fragoso defiende que necesita a alguien que pueda dedicar «el cien por cien» de su tiempo al ayuntamiento y no solo los ratos libres que le permita su puesto de trabajo. Aduce que en esta legislatura, las dos personas que han dejado el equipo de gobierno, Germán López Iglesias y Maripaz Luján, se dedicaban a las tareas municipales, mientras que han entrado dos concejales, Francisco Javier Pizarro, que es economista, y Manuel Fuentes, ingeniero, que trabajan, el primero en la Delegación del Gobierno y el segundo en la Junta de Extremadura. Sí apuntó que al nuevo concejal liberado «económicamente le va a salir peor», mientras que no supondrá un gran esfuerzo para las arcas municipales en relación a lo que ya cobran los no liberados por asistencia a Juntas de Gobierno, plenos y comisiones.