Francisco Javier Fragoso: «Creo que ya hemos pasado el cénit de la confrontación»

Desde hace unos meses el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, está más relajado. Se le nota. Este año ha dado para mucho en el ayuntamiento. El tintineo constante desde el inicio de legislatura por la posible moción de censura, que amplió su volumen en febrero, cuando el PSOE anunció que la presentaría, desapareció con la crisis del grupo municipal de Ciudadanos y el acuerdo alcanzado en julio entre el PP y la nueva portavoz de la formación naranja, Julia Timón, que ha desinflado la pretensión de alcanzar acuerdos entre el resto de la oposición. La obsesión que ahora transmite el alcalde es que la corporación municipal debe dedicarse a otros temas que, en su opinión, son los que interesan los ciudadanos.

—¿Se siente cómodo con este nuevo acuerdo con Ciudadanos?

—Me siento cómodo porque creo que nos estamos dedicando a las cosas que preocupan a los ciudadanos. El jueves pasado presentamos el proyecto de autónomos, muy importante, con 150.000 euros dedicados al autoempleo. Eso es lo que le importa a la gente de verdad. Es un esfuerzo muy importante que ha hecho Ciudadanos por pasar página en una situación interna compleja. Este acuerdo ha permitido que nos podamos dedicar a lo que interesa a la ciudad. Los políticos aquí no estamos para dar problemas a los ciudadanos, sino para intentar aportarles soluciones, y ha habido un tiempo en el que la corporación se dedicaba más a generar problemas, con unos conflictos artificiales, que realmente a centrarnos en los temas que la gente quiere. No es que me sienta ni más ni menos cómodo, es que yo he venido a la política a intentar aportar mi granito de arena en transformar esta ciudad y seguir convirtiéndola en una gran capital. Ahora me puedo dedicar a estas cosas. Ha sido un año bueno, concentrado en los últimos meses, donde no sólo hemos visto que se concretan muchos proyectos, sino otros que terminan.

—¿Ha cedido mucho el PP?

—Siempre. Cuando dos se ponen de acuerdo, ambos ni salen cien por cien satisfechos ni cien por cien frustrados. Creo que como lo que nos une es lo importante, el interés por un futuro mejor para Badajoz, y lo hacemos además desde espectros sociológicos cercanos, no es difícil llegar a acuerdos.

—¿Habría hecho el PP el parque canino de no necesitar a Cs?

—Pues no sé en su momento. Nosotros compartimos muchas sensibilidades, a lo mejor no se hubiera hecho tanto hincapié. Pero yo creo que hay una aportación desde el punto de vista de la sensibilidad por el respeto a los animales, no ya de Cs, sino que Julia Timón encarna en concreto y que a mí me parece muy loable. En la vida, lo bueno es aprender de todos. Yo intento hacerlo todos los días de todos los colectivos. Aunque algunos crean que no los escucho, pongo las antenas. Otra cosa es que después tenga mi propio criterio.

—¿Qué falló con el anterior portavoz de Cs, Luis García-Borruel?

—Lo fundamental es que yo entiendo que él venía a la política no a mejorar la ciudad sino a defender intereses que no tenían que ver con el interés general.

—Si así lo creía, ¿por qué no disolvió el pacto?

—Porque mi obligación era seguir sacando todo lo que era bueno para la ciudad y, evidentemente, no ceder en nada que no fuese bueno o que llegase movido por intereses que no fuesen el interés general. Lo que enrareció las cosas con Borruel fue que él vio que posiblemente conmigo no conseguía los objetivos que se había planteado y a lo mejor entendía que con Ricardo Cabezas (el portavoz del PSOE) lo haría. Por eso tuvo su acercamiento, porque están en las antípodas ideológicas. Nada tiene que ver lo que representa Ricardo Cabezas con lo que representa Borruel.

—¿Intervino el PP en la sustitución del portavoz del grupo de Cs por la segunda en la lista?

—Nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver y lo sabe todo el mundo. Eso fue un tema absolutamente interno. Al final Borruel se fue del partido por el cual se presentó y ahora quiere montar uno propio. Está claro que lo que viene es a lo suyo. Pero creo que de verdad estas cosas son las que menos interesan a los ciudadanos. Interesa a lo mejor a los que estamos en política y en el mundo mediático, pero estoy convencido de que al ciudadano de la calle, no.

—Pero estamos haciendo balance y el anuncio de la moción de censura ha supuesto un antes y un después este año en la situación de la corporación municipal. ¿Llegó a creer que saldría adelante?

—Lo digo de corazón: yo no me preocupé del tema. A mí lo que me preocupaba cada día es que me costaba más sacar adelante cosas. Que para justificar la moción con la no gobernabilidad de la ciudad, el 30 de diciembre del año pasado echaron para atrás las viviendas en Gévora y Villafranco y la zona industrial de Balboa o la subvención para placas solares en los cementerios de las pedanías, que gracias a dios hemos recuperado. Eso es lo que me preocupaba a mí, no la moción. Si ellos creían que se podían poner de acuerdo e iban a gobernar juntos, tan distantes como están lo que representa Borruel y Podemos, con Ricardo en el medio de alcalde, yo creo que era malo para la ciudad. Pero esa no era mi obsesión. No me preocupaba que me quitaran a mí, sino la alternativa, porque era un gobierno absolutamente heterogéneo donde cada uno tiraba para un lado y eso al final haría ingobernable la ciudad. Me preocupaba que lo que habíamos conseguido para la ciudad con un tremendo esfuerzo se tirase por tierra por una ambición personal de Cabezas.

—Se les veía nerviosos.

—Estábamos nerviosos y preocupados porque todos los días nos costaba sacar adelante los temas buenos para Badajoz. De verdad que el que quisieran quitarme del cargo no era lo que podía ponerme nervioso.

—Desde entonces las relaciones se han enrarecido y llegan a los descalificativos personales en los plenos. ¿Cree que es recuperable en lo que queda de legislatura?

—Creo que ya pasamos el cénit de lo que podía ser la confrontación. De hecho, yo me tomo con bastante relajación e ironía los últimos plenos, aunque a algunos les pueda molestar, porque hay gente que tiene la piel muy fina y se cree con la patente de corso para meterse con los demás. Sinceramente, no creo haber insultado a nadie, y si lo he hecho, pido disculpas. Pero sí he sentido cómo algunos insultaban a otros. Aún recuerdo con tremenda tristeza la frase de Ricardo Cabezas llamando a Julia Timón la bienpagá. Todos sabemos lo que la estaba llamando. Pone de manifiesto la forma de entender la política de este señor que dice ser de izquierdas y defender a la mujer. Mi objetivo claro en lo que queda de legislatura es centrarme en sacar cosas buenas para la ciudad y llegar al máximo de los consensos posibles, lo he demostrado a lo largo de mi carrera política. ¿Es fácil? Pues no tengo mucha esperanza en que algunos cambien de actitud. Cabezas ya dijo que había entendido la primera parte de la legislatura como una Operación Triunfo para que le conociera más gente y por eso justificó la moción de censura. Ahora, en la segunda parte, ha dicho que no va a contribuir a mejorar Badajoz porque ya está de campaña electoral. Como entenderá, no voy a ser el jefe de campaña de Ricardo Cabezas.

—Desde el inicio ha habido distancia entre el PP y el PSOE, pero sorprende cómo se ha agriado la relación con los concejales de Podemos, con esas constantes referencias a que la forma de vida del portavoz municipal no casa con su ideología. Sorprende que haya tirado por ahí.

—Yo no he tirado por ningún lado. Lo que he puesto de manifiesto han sido unas incoherencias. En la vida y en la política hay que ser coherentes. Lo que no puede uno es predicar y no dar trigo. Le pongo un ejemplo: piden un proceso participativo con el segundo Dusi y al mismo tiempo ponen sobre la mesa un documento definitivo. Sin hablar aún con nadie, dicen que tienen ya el documento hecho.

—La presentaron como una propuesta y una aportación de Podemos al proyecto.

—Eso es un gesto, hay muchas incoherencias y tengo derecho a ponerlas de manifiesto. En el último pleno, cuando (Remigio Cordero) me llamó malhablado porque dije que estaban haciendo la puñeta a los vecinos de Balboa, simplemente puse de manifiesto que, claro, él había estudiado en un colegio privado, de pago, y qué le vamos a hacer. Eso es una realidad.

—Pero eso no cuestiona su ideología. El hecho de que usted viva en Las Vaguadas no hace presuponer que no entiende los problemas de los vecinos del Cerro de Reyes, ¿no?

—Yo creo que hay una tremenda incoherencia cuando uno (Remigio Cordero) le pide al alcalde que se baje el sueldo y él gana más que el alcalde de dinero público. Y cuando habla de que hay que repartir el trabajo y cobra de médico, de profesor en la universidad y por el ayuntamiento. No puede estar predicando una cosa y después tener otro tipo de actitudes que no encajan con la gente a la que está representando. Da la impresión de que sólo le interesa esa gente en la medida en que le dan votos para estar en la institución. Tendré derecho a pensar eso, ¿no?

—Por supuesto, pero que usted tenga un nivel de vida en función de su formación y del sueldo por su profesión, no significa que no pueda defender a quien tiene otros problemas. Cordero cobra por el trabajo que ejerce como médico.

—Pero no podría pedir, como me pidió a mí, que la brecha salarial entre el ordenanza y el alcalde sea menor. No le he oído pedir que la brecha sea menor entre el celador y el médico.

—No es comparable la responsabilidad.

—Es lo que pongo de manifiesto, esa incoherencia. Con estos ejemplos intento simplificar las incoherencias en las que constantemente cae. Pero no merece la pena, a la gente no le interesa esto.

—Además de los problemas con la oposición, en su grupo también los ha tenido. Primero se marchó Germán López Iglesias y después Maripaz Luján. Ahora está tardando tanto en reorganizar su equipo que lleva a pensar que no tiene banquillo.

—Yo creo que los hechos que se ponen ahora de manifiesto son que hay responsabilidades importantes que las deben desempeñar personas con un determinado nivel de dedicación y no compatibilizándolo con sus puestos de trabajo. En esa línea voy con la propuesta que he hecho a los partidos políticos de aumentar un concejal liberado más que me permita encajar. No es fácil que asuma responsabilidades importantes de gobierno alguien que tiene que trabajar a diario como ingeniero agrónomo en la Junta (Manuel Fuentes), ni un economista que es asesor en la Delegación del Gobierno (Francisco Javier Pizarro). Yo he sido concejal de Hacienda muchos años y decidí asumir personalmente estos meses la delegación hasta que aclarásemos este escenario. No es un problema de cantera. Tengo magníficos compañeros, todos capacitados para asumir muchas responsabilidades, otra cosa es que tengan el tiempo para hacerlo, debido a las circunstancias que se pusieron (el acuerdo de investidura con Cs rebajó los concejales liberados de 11 a 6).

—Ahora tiene un nuevo frente abierto, con el presidente de la Diputación de Badajoz. ¿En qué cree que va a acabar el conflicto por los vestigios franquistas?

—¿Usted cree que esto le importa a los ciudadanos? Tres ideas para zanjar este tema: este ayuntamiento tiene una clarísima voluntad por cumplir todas leyes, pero no será el presidente de la diputación quien va a decir si se cumplen o no. Todas las sentencias sobre este tema demuestran que nosotros cumplimos. Vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo a las cosas que de verdad interesan a los ciudadanos. Los políticos no estamos para generar problemas a los ciudadanos y el presidente de la diputación ha sacado un tema para generar un problema. Mi absoluta solidaridad con aquellos con sensación de tristeza porque tienen un familiar al que no hayan podido dar la sepultura que merecen. Es ahí donde las administraciones competentes tienen que ayudarles. Tenemos que aprender de la transición, estamos en un momento de reconciliación. Este tema solo le interesa al niño de las calles y a Ricardo Cabezas. A la gente lo que le importa son las cosas del día a día: el empleo, la obra del Guadiana, el Dusi, el parque de San Roque, las inversiones para empleo juvenil y a eso es a lo que vamos a dedicar tiempo. A partir de ahí, intentaremos que no afecte a los ciudadanos.

—Eso le preguntaba, que cómo cree que va a terminar este asunto.

—Pues no lo sé. Lo que está claro es que Badajoz no se mueve por el chantaje del presidente de la diputación.

—Hablemos de esos proyectos para la ciudad. Del Dusi. ¿Cuándo se empezarán a ver inversiones?

—Nosotros somos los primeros interesados. Ocurre en todas las ciudades que tenemos concedido un Dusi. Este año Europa ha cambiado el mecanismo de gestión. Ya no somos una administración simplemente beneficiaria, sino que además de gastar somos administración intermedia con obligación de implementar mecanismos de control. Estoy convencido de que de inmediato vamos a ver actuaciones del Dusi.

—¿Cuándo se hará cargo el ayuntamiento del nuevo paseo de la margen izquierda del río?

—No es una obra nuestra. Ha tardado mucho más tiempo del que nos hubiese gustado a todos. Pero hay que recordar que es una obra planteada para una serie de años. Con el estudio de impacto ambiental se declara la parada biológica durante 6 meses y la mayoría de las actuaciones no se pueden llevar a cabo, por eso tarda el doble. Nos haremos cargo a partir de que la recepcione Acuaes. En los próximos días se abrirán las vallas. Lo importante de esa obra no es el paseo, sino que debajo va un colector que ha supuesto la modernización de todas las instalaciones de depuración de la ciudad y los poblados, que quedan preparadas para los próximos 30 años.

—¿Qué previsiones tiene para el mantenimiento de este nuevo paseo?

—Imagino que tendremos un primer contrato pequeño de transición y lo sacaremos a licitación. Si es posible con el mismo modelo que el de la margen derecha, donde haya que contratar fundamentalmente a personas con discapacidad. Otra alternativa no hay. Uno puede hacer demagogia, pero con la actual ley es imposible contratar a más personal y si asumimos nuevos espacios de este tamaño hay que mantenerlo. Yo creo que la gente está contenta de cómo funciona en la margen derecha.

—Otros proyectos que se eternizan son la nueva jefatura de la Policía Local y la piscina de la margen derecha.

—Con la jefatura, primero conseguimos el dinero para hacer solo el edificio, porque aquel año no podíamos quitárselo a otras inversiones. Si hubiésemos metido todo el dinero, ya la habríamos acabado. La hemos ido haciendo poco a poco y ya está finalizándose. Si todo se concentra en una sola inversión, tenemos que abandonar el resto de la ciudad. Para la piscina, por fin ya conseguimos firmar el convenio con la Junta de Extremadura.