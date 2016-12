La Fundación Caja Badajoz negocia con Telefónica la compra de la Giralda

La Fundación Caja Badajoz (CB) mantiene conversaciones con Telefónica sobre la posible adquisición del edificio La Giralda, situado en la plaza de la Soledad, para ubicar en élla su sede institucional, según ha podido saber este diario de fuentes conocedoras del proceso, que se lleva de forma muy discreta por ambas partes.

Desde la fusión de Caja de Badajoz en el Grupo Caja 3 en primer lugar para formar parte después de Ibercaja Banco, la Torre que construyó entre el puente Real y la nueva Biblioteca del Estado ha pasado a ser propiedad exclusiva del grupo bancario. La Obra Social de la caja pacense, ya como Fundación CB, abandonó el Edificio Siglo XXI y ubicó su sede, temporalmente, en un espacio de su propiedad, la Residencia Universitario Caja Badajoz (Rucab), donde se mantiene en la actualidad.

El traslado se hizo el 25 de enero de este año, pero la Fundación CB no ha cesado de ver edificios con historia, emblemáticos y a ser posible en la zona centro de la ciudad, que pudieran servirle como sede y espacio para las actividades que organiza y patrocina.

Ya en diciembre del 2015 se apuntaron varios inmuebles posibles, como el Las Tres Campanas, la parte que aún queda libre y por recuperar en el ala izquierda del edificio del López de Ayala; el conventual jesuita de la calle Bravo Murillo, que en su día optó al concurso del casino, la antigua Capitanía, que ha confirmado el delegado de Defensa que no está en venta; y la Giralda, que Telefónica admitió en diciembre del 2015 que había vuelto a poner en venta, aunque no dio el precio, a través de una inmobiliaria, de la que figuraban carteles en sus escaparates con una dirección de correo electrónico y un teléfono a los que no respondió nadie cuando este diario intentó comunicar con ella y que no están desde hace algún tiempo.

Este diario ha intentado comunicar telefónicamente con la Fundación CB y con Telefónica para conocer la marcha del proceso negociador, pero no fue posible. No obstante, fuentes conocedoras de la negociación, sobre la que también se ha contactado con entras entidades, mantienen que las negociaciones se iniciaron hace varios meses.

Se trata de un edificio de estilo regionalista, réplica a escala del campanario de la Giralda sevillana, proyecto de Pinna y Delgado Millán, de 1927. Con 2.400 metros cuadrados, tuvo uso comercial hasta su cierre y albergó varios murales modernistas de Antonio Juez. Telefónica lo compró en el 1988; lo ocupó en 1992, una vez rehabilitada; y lo mantuvo en uso hasta el año 2002, cuando lo cerró y puso en venta.

Entonces hubo tanteos de varias entidades interesadas, pero no cuajó ninguna operación. En 2005, Telefónica quitó el cartel de «se vende», pero varios años después volvió a ponerlo, sin que de los tanteos que se produjeron fructificara ninguno, hasta ahora. con las negociaciones actuales que mantiene la compañía con la Fundación CB.