Gran pelea, ningún vencedor por KO

Gran segundo día. No desentonó ninguna.<b> Las cinco murgas que subieron ayer a las tablas del López de Ayala lo hicieron co</b><b>n muchas ganas y con el respaldo de buena música y buenas voces</b>. Aunque sobraron algunos detalles. Ayer, con letras potentes en defensa de la mujer y con una agrupación femenina que lucha por conquistar las cotas más altas, la que más pisó las tablas fue una figurante de Serendipity. Hasta cuatro veces. Y todas para hacer el mismo chiste: ¡”Qué buena está”! ¡”Tiene un viaje”!

Precisamente, fueron los <b>Juan Carlos I de los Serendipity</b> los encargados de dar el pistoletazo de salida a la segunda sesión del COMBA 2017. El tipo tiene todo los detalles de un Rey de andar por casa. Resulta simpático. El primer pasodoble fue para la Semana Santa. El segundo recordó la chispa del primer amor. La música, trabajada. Lo mejor fue la cantidad de sorpresas que trajeron, Copito el del Badajoz incluido. Lo peor: el detalle de sacar 4 veces a una figurante, por muy guapa que fuera. No es ese el lugar que le debe corresponder a la mujer en el carnaval pacense.

Las Chimixurris subieron al escenario para derribar esos tópicos, este año de revolucionarias. El forillo recuerda al de la adaptación músico teatral de Los Miserables y la revolución parisina de 1832. No abandonaron el tipo en todo su repertorio. En el popurrí, como el año pasado, volvieron a no dejar títere con cabeza. Quizás en los pasodobles, buenos los dos, uno a la educación y otro a los refugiados, no aprovecharon su tipo. A ambos temas se le puede cantar desde cualquier disfraz y el suyo les puede dar más juego que ese. A buen seguro que seguirán dando que hablar.

Los Camballotas y sus buitres discotequeros tampoco desentonaron. Al revés. Desde el minuto 1 se metieron al López en el bolsillo y no dejaron que saliera de allí hasta el final. El repaso político con continuos chistes de su segundo pasodoble, genial. Abusaron del chascarrillo machista, aunque su tipo va de eso. Y nadie se ha reído tanta en las dos primeras jornadas de concurso como con su primer cuplé, sobre la prohibición municipal de ensayar por las noches. Ellos se van a Olivenza, dicen. Tendrán que volver, muy probablemente, para otra ronda.

Con el personal contento en el López con lo que veía llegó lo mejor de la noche. Dakipakasa encandiló con su ‘Sexto Sentido’, con un tipo colorido y vistoso y con letras carnavaleras de verdad. El primer pasodoble fue para Badajoz. El segundo lo dedicaron a señalar lo que no les gusta de la fiesta: butacas vacías en el teatro, gente que no siente de verdad lo que ve. Y lo mejor de todo quizás sea el popurrí. Ayer presentaron su candidatura a todo. Su hándicap: no hacen reír demasiado.

La segunda sesión de preliminares la cerraron los autónomos de los 3W. “¿Qué será, que será, un día de asuntos propios?”, se preguntan. Desde la presentación hasta el popurrí, un gracioso despropósito, provocaron las carcajas de los asistentes. Y eso que lo mejor, su segundo pasodoble a las mujeres, trabajadoras, fue lo más serio de su repertorio. Se despidieron con un break dance que, de forzado y chapucero, resulta muy carnavalero.