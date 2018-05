«Hay mucha gente que hasta mis libros no había comprado ninguno»

Empezó publicando tuits en una cuenta con 40 seguidores hace apenas seis años y ya tiene cuatro libros publicados y el quinto saldrá a la venta en unos días. No llegaba a los 40 seguidores en Twiter y ahora tiene 250.000; cerca de medio millón de personas le siguen en Instagram y vende miles de ejemplares. Defreds (José Ángel Gómez) visitó ayer la Feria del Libro de Badajoz para presentar y hablar de Historias de un náufrago hipocondriaco. Sus fans hacían cola tiempo antes de que llegara al paseo de San Francisco para que les firmara ejemplares de éste y sus anteriores títulos.

Su faceta de escritor fue algo «no pretendido», según asegura el joven autor vigués, que cree que esa es una de las claves de su éxito. «Mis libros son reales y la gente se siente identificada porque le pasan las cosas que me han pasado a mí».

A diario recibe entre 20 y 30 fotografías de personas que se han tatuado sus frases y otras muchas hacen montajes con sus textos en las redes sociales, a los que ponen música e imágenes. «Es una locura. Lo que me gusta de los tatuajes es que cada persona le da su propio sentido y lo hace aún más especial. Yo no sé si me tatuaría una frase de alguien, pero la gente lo hace y además te lo muestra orgullosa», comentó.

No se considera poeta, solo escritor de pequeños relatos. «La poesía es una cosa muchísimo mejor que la mía y que tiene mucho mérito». Con quienes piensan que su literatura es simple, no se enfada. De hecho, hasta está de acuerdo. «Igual si que es simple, yo también lo pienso. Pero si consigue que la gente se inicie en la literatura... Hay mucha gente que lee mis libros que hasta entonces no había comprado ninguno, incluso no había entrado nunca en una librería. No creo que un libro le haga daño a nadie, más bien al revés, y si hablamos de gente joven todavía más».

Se confiesa lector ávido, aunque dice que quizás no comprara sus libros, pues le gustan las historias de misterio y miedo. «Si escribo libros es porque me gustaba mucho leer». No descarta escribir su propia novela, pero no ahora, «cuando esté preparado».