Ibarra, Cabezas y Naranjo reciben la Medalla de Oro del Día de la Provincia

Anoche se celebró en el auditorio de Hornachos la gala de entrega de distinciones con motivo de la primera edición del Día de la Provincia que promueve la Diputación de Badajoz, con el fin de homenajear a quienes han destacado en el esfuerzo por el desarrollo de la provincia y a quienes pueden ser ejemplo de vida para todos los pacenses y extremeños.

En la gala se distinguió con la Medalla de oro a Inocencia Cabezas Rangel, fiscal delegada de Violencia de Género, «por su aportación a la lucha contra esta lacra social»; a Atanasio Naranjo Hidalgo, presidente de Tany Nature SA, «por desarrollar tejido empresarial en el mundo rural con un marcado carácter innovador y vocación exportadora»; y a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta, «por su contribución a mejorar las infraestructuras y la calidad de vida de los extremeños».

Con la constitución del Día de la Provincia se crean los honores y distinciones que pretenden reconocer a personas, colectivos e instituciones que con su labor contribuyan a mejorar la sociedad, destacando la relación especial que tienen con Badajoz. Junto a las Medallas de Oro se otorgaron seis premios: al yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo, en Guareña, modalidad Cultura y Deporte; el CEDER La Siberia, en Economía Verde y Circular; a Filtirés, en Emprendimiento; a Fademur, en Igualdad; a la Asociación Ruta del Vino Ribera del Guadiana-Viveemociones.es, en Innovación Turística; y al IES Vegas Bajas de Montijo en colaboración con asociaciones extremeñas, en Integración de personas con discapacidad.

Naranjo, el primero en recibirla de manos de Francisco Javier Peinado, secretario general de la Creex, agradeció la distinción y el compartirla con Ibarra y Cabezas Rangel. «Ha valido la pena hacer este camino agrícola y social extremeño», afirmó.

Cecilia Carrasco, de Fademur, entregó la medalla a Inocencia Cabezas, quien declaró que «hoy es un día de enorme gratitud, sobre todo para la Federación de Mujeres Rurales y la Diputación de Badajoz. Este premio refuerza mi trabajo en la fiscalía luchando contra esta lacra que es la violencia de género y visibilizando a quienes la sufren».

El presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, entregó la medalla al expresidente Ibarra. En su intervención defendió las nuevas tecnologías declarando no obstante, que no está en las redes sociales «porque no tengo ganas de insultar a nadie y ni tengo necesidad de autocomplacerme, ya que a diputación lo hace por mí dándome una sesión de autoestima con este premio».

Gallardo se refirió a la provincia como un territorio lleno de oportunidades, indicando que esta primera edición «es la antesala de la conmemoración del año que viene por las cuatro décadas de libertad amparados bajo la Constitución Española, con identidad propia, compartida y no excluyente».

Se refirió Gallardo a la despoblación como «un problema que nos afecta a todos pues no sólo depende de las instituciones, aunque éstas deben estar al frente de los nuevos retos, como la innovación y conectividad a través del Smart Provincia, una herramienta imprescindible para el futuro». También destacó los planes Dinamiza y al equilibrio entre lo rural y lo urbano.

Respecto a los protagonistas, Gallardo los describió como «gentes solidarias» que trabajan «por una sociedad más justa en igualdad y en la integración».

Por otro ladio, la gala finalizó con la actuación flamenca de Celia Romero.