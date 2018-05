Iniesta denuncia que su cese en Coeba es una «represalia»

Andan las aguas revueltas en la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Badajoz (Coeba). El empresario José Luis Iniesta denunció ayer que su previsible cese como vocal del comité ejecutivo en la asamblea que se celebrará el próximo 15 de mayo es una «injusticia» y responde a «una represalia en toda regla» por parte del presidente de esta entidad, Emilio Doncel.

Iniesta señaló que el comité ejecutivo de Coeba ya le había cesado, a propuesta del presidente, el pasado 21 febrero, pero al considerar que con ello se vulneraban «todos los principios democráticos», acudió a los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia número 6 dictó entonces suspender cautelarmente el acuerdo y su reingreso en el comité. El empresario explicó que Doncel promovió su salida de este órgano después de que en un encuentro mantenido por ambos él se negara «a que mi voto fuera siempre a favor de las propuestas del presidente». A su juicio, este posicionamiento y ser miembro de la Cámara de Comercio de Badajoz --Doncel se enfrentó a su presidente, Antonio Masa Campos, por la destitución de Fernando Herrera como secretario general hace un año- son los motivos por lo que se ha promovido su cese.

Por su parte, Emilio Doncel se limitó a señalar que han acatado una decisión judicial y que el cese de José Luis Iniesta se mantiene como punto dentro del orden del día para la asamblea Sobre las razones por las que se le quiere dejar fuera del comité ejecutivo --una decisión que, según aseguró, se tomó «por unanimidad» de los otros 23 miembros de este órgano -afirmó que no son las que argumenta Iniesta, aunque no explicó cuáles porque no quiere polemizar sobre este asunto. «Él lo sabe perfectamente, si no las quiere decir es su problema», dijo.