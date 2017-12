Intentan robar al torero Israel Lancho y lo agreden dejándole «señales en la cara»

Policías locales y nacionales detuvieron el pasado día 26 a dos hombres de 43 y 34 años tras una intensa persecución a pie, por intentar robar una cesta de navidad del establecimiento El Gourmet del Monte, del torero pacense Israel Lancho, y golpearle con un paraguas y a puñetazos.

El hecho ocurrió sobre las 11.00 horas cuando un individuo intentó llevarse una cesta con embutidos y botellas de vino. La novia de Lancho, que trabaja con él, se percató, le llamó la atención y lo avisó a él, que logró coger al hombre y que dejara la cesta. «Intenté retenerlo para que llegara la policía, pero tenía un amigo en la esquina de arriba, que vino y me golpeó con un paraguas; y los dos a puñetazos», hasta lograr huir.

Fueron los ciudadanos quienes iban dirigiendo a los agentes en la dirección por donde los vieron correr, hasta que los detuvieron en una farmacia de la plaza de España donde se refugiaron. Ambos pasaron a disposición del juez.

Lancho manifestó a este diario que «ya estoy bien, pero no estás acostumbrado y no es agradable que te pase algo así». Contó que «yo intenté retener al que salía de la tienda, pero había otro y entre los dos me han señalado la cara, porque tú tienes que contenerte». Y añadió que «sientes impotencia y rabia, porque son pequeños hurtos y tienen que soltarlos, pero si no reaccionas los tienes aquí cada dos por tres». Además de la agresión, cuando se marchaban huyendo «me amenazaban, me decían que me iban a rajar, así es que ahora están acusados de robo con violencia y amenazas». El torero se muestra más tranquilo pero «temí por mi novia», dijo.

OTROS SUCESOS / Así mismo, la Policía Local de Badajoz denunció la madrugada de ayer a tres jovenes por hacer botellón en un lugar ilegal, en la calle Pedro de Alvarado, junto a la estación de Renfe, en la barriada pacense de San Fernando.

La intervención se produjo hacia las 5.00 horas, ante las quejas de numerosos vecinos por el ruido que formaban, pues estaban dando voces y tenían la música a muy alto volumen, lo que provocó quejas de los residentes. Además, retiraron el vehículo porque se comprobó que carece de seguro y la revisión de la ITV.

Por otro lado, los bomberos sofocaron el incendio de un contenedor en el acceso de carretera de Sevilla a Los Montitos.