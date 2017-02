Intervienen 16.000 artículos pirotécnicos en la provincia de Badajoz en dos meses

La Guardia Civil ha intervenido y retirado en lo que va de año 16.000 artículos pirotécnicos de diversas categorías que estaban puestos ilegalmente a la venta en seis establecimientos no autorizados de cinco municipios de la provincia de Badajoz.

Estas intervenciones, enmarcadas en la lucha contra la venta ilegal de productos pirotécnicos, se han llevado a cabo en tiendas de Fregenal de la Sierra, Valverde de Leganés, Higuera la Real, Barcarrota y Oliva de la Frontera, en este caso en dos establecimientos, ha detallado la Guardia Civil.

Los productos estaban expuestos para su venta pese a que el establecimiento infringía la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, por la que se aprueba el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería.

El objetivo fundamental de estas actuaciones de la Guardia Civil es controlar la seguridad de este tipo de productos, con el fin de que los ciudadanos obtengan artículos pirotécnicos en condiciones óptimas para su uso.

La Guardia Civil recuerda que todos los productos pirotécnicos deben venderse en establecimientos debidamente autorizados, nunca fuera de los horarios establecidos y con las normas de seguridad adecuadas.

Estos productos no se venderán a personas bajo los efectos del alcohol o de cualquier sustancia estupefaciente, ni a menores de 14 años, aunque algunas categorías aumentan la edad para su venta o incluso la limitan a uso exclusivo de profesionales.

Los petardos y cohetes pueden llegar a producir heridas o problemas sanitarios importantes en las manos de los más pequeños, ha alertado.

También ha recomendado no guardar artefactos entre las ropas ni en los bolsillos, no manipular sus componentes ni extraer su contenido, no encenderlos al lado o cerca de otros artificios, y hacerlo en lugares autorizados y en espacios abiertos, sin riesgo de incendio.