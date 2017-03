La IV Carrera de la Mujer de Badajoz reúne a unos 300 participantes junto al río

La cuarta edición de la Carrera de la Mujer reunió ayer a unos 300 corredores junto al río, escenario que estrenaba la prueba este año. Tina María Ramos se impuso en la categoría femenina, mientras que Gervasio Paloma lo hizo en masculina. La jornada que, además de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, tenía de nuevo carácter solidario, se desarrolló sin incidentes, salvo el que protagonizó una de las corredoras, que se desplomó a un par de kilómetros de la salida. Afortunadamente, fue atendida de inmediato por Cruz Roja y todo quedó en un susto, según explicó José Manuel Muñoz, coordinador del Grupo Salud y Deporte, organizador de esta cita. «He sentido miedo por primera vez en una carrera», dijo, para describir los momentos de tensión que se vivieron.

El circuito, que transcurría por el parque del Guadiana y la carretera del azud, ha sido un acierto, según la organización, que tiene la intención de que la próxima edición la prueba se desarrolle en este mismo lugar, que también se estaría barajando para organizar un medio maratón ampliando el recorrido.

Muñoz se mostró «satisfecho» con la respuesta de los deportistas, a los que la lluvia no desanimó. El dinero recaudado se entregará a las asociaciones del Grupo Omnibus que han colaborado. El coordinador del Grupo Salud y Deporte lamentó que esta carrera no tenga más respaldo por parte de patrocinadores. Este año, se ha contado con el apoyo de la Oficina de Igualdad, la empresa Javier Gaspar y la Fundación Municipal de Deportes. No obstante, confió que en la próxima edición sea mayor la colaboración por parte de entidades y empresas para una cita en la que la reivindicación, el deporte y la solidaridad van de la mano.