José María Soriano, reelegido presidente del Casco Antiguo de Badajoz

Tengo claro porqué no me da la respuesta: porque en ese momento no existía miembro alguno más de la Junta Directiva que él mismo, y, aún peor, porque jamás ha notificado al Registro Público de Asociaciones los nombres y apellidos de los miembros de la Junta Directiva, que a todos los efectos no constan para ante terceros, ni para ante las Administraciones públicas, y privadas. Quien o quiénes no consten en dicho Registro es como si no existieran. Como quiera que si acabamos recurriendo el proceso ante el Juzgado, los nombres y apellidos que me de tienen que coincidir con los del Registro, y en el Registro no consta ninguno, por eso no me da los nombres y apellidos. Que pese a esto, hay socios que le votan, lo respetamos, pero que vamos a estarnos quietos y callados, en absoluto. Lo legal es legal, aquí, y mi pueblo Montemolin, y lo que es ilegal lo es aquí, y en mi pueblo.