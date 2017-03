Un joven de 18 años, herido en una reyerta en San Atón

Ha sido posiblemente el suceso más grave ocurrido en este último Carnaval, que moviliza a miles de personas en el centro de la ciudad. Un joven de 18 años sufrió un traumatismo craneoencefálico durante una reyerta que tuvo lugar la última gran noche, la del lunes al martes, hacia las 4.20 de la madrugada, según informó Cruz Roja, que atendió en la plaza de San Atón al herido y posteriormente lo trasladó al hospital Infanta Cristina, con diagnóstico menos grave. Ayer ya había sido dado de alta. Ocurrió durante la celebración del macrobotellón, en la zona más próxima a la calle Zurbarán

El joven presentaba una herida contusa en la cabeza y, según los testigos, sangraba abundantemente. Él mismo relató a los voluntarios de Cruz Roja que había sufrido un impacto en la cabeza con un objeto que no pudo reconocer. En el lugar se presentaron agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que procedieron a identificar a algunos posibles implicados, pero no hubo detenidos, según informó la Policía Nacional. La percepción del operativo de Cruz Roja es que esta segunda madrugada había mucha más gente en San Atón que la noche del sábado, a pesar de que en algunos momentos lloviznó. Durante esta última noche, la oenegé reforzó su dispositivo con 4 unidades y 17 voluntarios, que realizaron 25 intervenciones, 5 de ellas por agresiones y 7 por intoxicación debido a la ingesta de alcohol. Uno de estos casos fue un menor de 17 años que recibió el alta in situ.