La Junta de Extremadura licitará el proyecto de la nueva Facultad de Medicina en seis meses

La Consejería de Sanidad y la Universidad de Extremadura (Uex) trabajan para resolver las necesidades de profesorado e infraestructuras de la universidad, y en concreto de la Facultad de Medicina, según se abordó en la comisión de seguimiento de ambas instituciones, ayer en el rectorado.

El consejero, José María Vergeles, y el rector, Segundo Píriz, se centraron en fijar los criterios para que la Uex, y especialmente Medicina «quedé bien dotada» en cuanto a profesorado, ya que supone uno de los principales problemas, no de esta facultad, sino de las universidades españolas.

En cuanto al nuevo edificio de la facultad, el rector urge su licitación, dado que «es una reclamación de hace 43 años, prácticamente desde que se abrió el centro en un espacio provisional, en el que sigue», Y confió en que «asea realidad lo antes posible».

Vergeles manifestó que se ultiman las bases para licitar la redacción del proyecto, que espera que pueda estar en seis meses, para comenzar las obras lo antes posible, aunque no antes de 2018.

El consejero afirmó que en la reunión de ayer, «más que de edificios, que se necesitan y no solo para Medicina pues la Uex precisa otras infraestructuras, de profesorado». Vergeles reconoció que Medicina es la que tiene más problemas en este sentido, sobre todo el «vinculado, que comparte su actividad en el SES con la docencia».

Según el consejero, «cuando apareció el sistema MIR, sobre todos los médicos, pero ahora también los enfermeros, se dedicaban a su labor clínica, y también teníamos docentes, pero muy pocos las simultaneaban.

EXCELENTES CLÍNICOS / Ahora el problema es que «hay excelentes clínicos pero que no están acreditados por la Agencia Nacional de Evaluación (Aneca), para ser profesores titulados vinculados», por un lado. Y por otro, que hay «excelentes profesores que no han hecho la especialidad vía MIR y no pueden vincularse al Sistema Extremeño de Salud (SES); y los vinculados se jubilan y no tenemos recambio», añadió.

Ahora se quiere que Uex y Sanidad hagan «un esfuerzo para que los profesionales del SES con experiencia investigadora y docente opten a acreditarse, además de convocar las plazas a medida que permita la tasa de reposición».

Vergeles abogó por la figura «del profesor titular vinculado interino», para los que han salido siete plazas que se ofrecen a clínicos con prestigio que también tienen una «especial vinculación docente», de forma que ambas instituciones les ayuden a acreditarse ante la Aneca, para luego ser vinculados titulares».

PLANTILLA HORIZONTE / Además, Píriz y Vergeles señalaron que trabajan para fijar «una plantilla horizonte de profesores titulares vinculados», aun no cuantificada y sin calendario, «para dar a nuestros estudiantes una formación de calidad».

Vergeles dijo que «huyo de que se mida la calidad de las facultades por el número de alumnos que aprueban el MIR; una facultad es buena cuando forma a buenos médicos generalistas que luego quieren especializarse, y para eso sirve el MIR».

Añadió que la facultad extremeña «no es una academia MIR, es un centro de gran calidad», que «no tiene ni más ni menos problemas que otras del país». Y a la que, dijo, «tenemos que cuidar, proteger y valorar, mientras que a las autoridades políticas y académicas se les debe pedir que solucionen los problemas que se vayan encontrando, y en este momento se llama contenido --profesores sobre todo profesores vinculados--, y continente».