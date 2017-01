La Junta solicita 2.000 metros para la escuela de idiomas en el Provincial

La Diputación de Badajoz recibió ayer la solicitud oficial de la Junta de Extremadura de cesión e 2.000 metros cuadrados en el edificio del antiguo provincial para apatar ese espacio y proceder al traslado de la escuela de idiomas --hoy en el palacio de Godoy--, según confirmó el presidente de la corporación provincial, Miguel Ángel Gallardo. Lo hizo al término del pleno ordinario de enero, celebrado ayer.

«Es un motivo de satisfacción por cuanto que empieza a tener proyectos que le darán vida», manifestó el presidente de la diputación en relación al antiguo hospital, después de que tres miembros de la Plataforma en Defensa del Hospital Provincial desplegaran una pancarta --con el texto: Salvemos el hospital. No al plan destructor»-- durante el pleno, gritando que «esto es una moción ciudadana» para exponer su queja por el proyecto que promueve la diputación y por no recibirlos el presidente. Éste permitió la interrupción, «unos momentos para que no intervengan las fuerzas de seguridad», indicó.

Dijo que «el ejecutivo regional demuestra su compromiso con Badajoz con una nueva Escuela de Idiomas en un edificio inmejorablemente ubicado, en un enclave extraordinario». Afirmó que la diputación quiere que el proceso sea «lo más ágil posible» para empezar a trabajar para que sea una realidad compatible con el proyecto que impulsa esta institución». Y añadió que «en ningún caso elimina la posibilidad de que haya instalaciones de ámbito cultural, educativo y social para que de vida a la ciudad y sea un edificio 24 horas abierto, como las farmacias».

Sobre la protesta de la plataforma, insistió en el «máximo respeto a su opinión», a «la conservación del patrimonio y a la ley. Eso es una cosa y otra que la diputación es la propietaria del edificio y está legitimada para desarrollar su proyecto».

Gallardo defendió que el ayuntamiento, «que es el que tiene que conceder la licencia, no ha puesto inconvenientes y solo dará su visto bueno a lo que sea respetuoso con la ley». Además, señaló que la diputación continuará con su «hoja de ruta».

Así mismo, sobre la renuncia del técnico municipal de la comisión técnica que estudia los ocho proyectos presentados para la primera fase de la intervención en el hospital, afirmó que «he hablado con el alcalde y me parece bien todo lo que sea prevenir problemas y evitar que un defecto de forma pueda llevar a alguien a ganar una causa judicial. He hablado con él y lo entiendo perfectamente. Su actitud es poner en valor «todo tipo de precauciones con el objetivo de que el procedimiento sea impecable, intachable desde el punto de vista legal».

Gallardo indicó que «el ayuntamiento no se ha ido; quiere estar presente en la comisión y he pedido al alcalde que nombre un nuevo representante».

Además, el pleno de la diputación aprobó por unanimidad tres mociones conjuntas.

N-432, AUTOVÍA ANTES DE 2024 / En una se reivindica la conversión en autovía de la N-432 antes del 2024, actuaciones de mantenimiento mientras, una comisión de trabajo y un calendario de reuniones. Otras son una declaración institucional para que el Gobierno central cumpla su compromiso con Europa de acoger a 17.337 refugiados; e instar a la Junta a que actualiza las subvenciones a los ayuntamiento con la subida del Salario mínimo.

Por otro lado, el Boletín Oficial de la Provincia publicó las bases de la convocatorias de subvenciones de la diputación, en concurrencia competitiva, por primera vez, por importe total de 1,2 millones de euros.