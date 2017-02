El juzgado valida la subrogación del contrato del párking Conquistadores de Badajoz

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Badajoz ha desestimado el recurso presentado por Párking Conquistadores SL para que se anulara el acuerdo de pleno por el que se aprobó la subrogación de Liberbank en el contrato de concesión para la construcción y explotación del aparcamiento de la plaza de Conquistadores y se continuase con el procedimiento de resolución iniciado en su día por el ayuntamiento y se le indemnizara. La sentencia no es firme y el anterior concesionario, Antonio Gómez, confirmó ayer a este diario que la recurrirá ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Fue el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, quien compareció para informar de esta decisión judicial que, según subrayó, avala que el consistorio ha actuado «correctamente» en todo el procedimiento. En este sentido, destacó que el juez rechaza todos los argumentos esgrimidos por el demandante, a quien impone el pago de las costas, que se calcularán en base a la cuantía del pleito, cifrada en casi 11 millones de euros.

Rodolfo señaló que el juez no ha atendido la razón, como pretendía el demandante, de que no se haya aplicado la normativa para la subrogación ni tampoco que ésta se hubiera ejecutado fuera de plazo. También, según el edil, desestima el argumento de que se había llevado a cabo por empresas que no eran el propio banco, pues son filiales participadas por la entidad, que tienen la calificación exigida por la ley, tanto para acabar la obra como para explotar el aparcamiento, con la garantía subsidiaria de Liberbank. Tampoco atiende el argumento de que en ambas empresas no concurren los criterios de solvencia técnica.

Rodolfo subrayó que ésta es la «quinta o sexta» sentencia que da la razón al ayuntamiento en los recursos presentados por Parking Conquistadores SL que, según dijo, no ha ganado ninguno hasta la fecha. «Se nos achacaba que todo lo estábamos haciendo mal, cuando lo hacíamos por el bien de la ciudad», defendió el concejal de Urbanismo, quien recordó que la anterior concesionaria presentó un sobrecoste de 5 millones de euros, «que iba a repercutir en el precio de las plazas».

El edil añadió que en el ánimo del equipo gobierno nunca estuvo retrasar este proyecto y reconoció que en su día decidieron asumir el «coste electoral» que pudieran tener sus decisiones porque «la legalidad está por encima de todo».

Por su parte, Antonio Gómez, dijo «respetar», pero no compartir la sentencia, que consideró «una injusticia total», por lo que la recurrirá. «Aquí, en primera instancia, el juez le da siempre la razón al ayuntamiento y ya estamos hartos, pues aún reconociendo que tenemos el articulado y la ley de nuestra parte, prima el bien social», criticó el empresario. «Es una injusticia que se robe un parking a un particular y se le dé a un banco», añadió.

Gómez se quejó de que en su sentencia el juez «prejuzga» que ya hubiera perdido dos recursos anteriores, «cuando no tiene nada que ver», defendió, y aseguró que si hasta ahora no ha recurrido los fallos judiciales en contra es porque no le interesaba, pero en este caso se mostró dispuesto «a ir hasta el fin del mundo, porque ésta es muy importante para nosotros y creemos que se está obrando injustamente», insistió.

Asimismo, avanzó que, una vez se resuelva este recurso, solicitará el interdicto de la devolución del párking.

Sobre los pagos por adelantado que algunos adjudicatarios realizaron a la anterior concesionaria por sus plazas y que la nueva no reconoce, el concejal de Urbanismo señaló que el ayuntamiento estudiará qué puede hacer para resarcirles de alguna forma, «siempre dentro de la estricta legalidad». Explicó que hay «ocho o diez» casos de afectados, algunos adjudicatarios de la lista oficial, otros que ni siquiera estaban en ella y alguna empresa a la que se pagó en «especie». No obstante, señaló que a quien habría que reclamar es al anterior concesionario.

No comparte esta opinión Antonio Gómez, quien rebajó la cifra de afectados a cuatro. Explicó que consignó algunos anticipos, pero que viendo la «incompetencia» del ayuntamiento decidió no hacer ninguno más. «Las plazas están ahí, yo no me he llevado nada», dijo el empresario, quien reclamó al ayuntamiento que tenga la «decencia» de entregar sus plazas a los adjudicatarios que entregaron dinero a cuenta o les devuelvan lo pagado. «Hace dos años que se ha subrogado en todas las obligaciones, pero parece que solo se han subrogado en lo bueno», criticó.