Lemus: «Ricardo Cabezas está haciendo lo que tiene que hacer»

Ricardo Cabezas está en su derecho de hacer lo que está haciendo y creo que lo está haciendo bien». Fueron las palabras que ayer manifestó a este diario el secretario provincial del PSOE en Badajoz, Rafael Lemus, en relación al anuncio del portavoz municipal socialista de impulsar una moción de censura en el Ayuntamiento de Badajoz. Lemus no dejó lugar a dudas sobre el respaldo del partido al proceso iniciado por el portavoz socialista en el consistorio pacense, para lo cual hizo un llamamiento a la «tranquilidad» y al «sosiego». «No podemos recriminar a un portavoz que quiera presentar una moción de cesura, porque es su obligación», recalcó y recordó que tampoco el secretario general, Pedro Sánchez, lo hizo con Guillermo Fernández Vara con la moción a José Antonio Monago.

Es más, el secretario provincial del PSOE salió en defensa de Cabezas y de las razones que han llevado al grupo a tomar la decisión. Señaló «se está intentando criminalizarlo por haber mostrado la volundad de querer presentar una moción de censura, lo cual me parece una barbaridad, porque si es portavoz del grupo socialista y él ha visto la posibilidad en una situación extraordinaria en Badajoz, donde el PP ha perdido la mayoría en el ayuntamiento, ya que parece ser que se ha roto el pacto con Ciudadanos, entonces Ricardo muestra legítimamente su voluntad de presentar la moción», subrayó.

A partir de este planteamiento, tal como informó el día anterior la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE a través de un comunicado, Lemus apuntó que será este órgano el que tenga que «valorar, analizar y decidir qué hacer», como tampoco él puede en estos momentos manifestarse a favor o en contra de la moción «porque no ayudaría para nada». El primer paso está dado y será «real» cuando los tres partidos confirmen su visto bueno tras un debate interno. Entiende Lemus que Badajoz, por ser la principal ciudad de la región, necesita una valoración «concienzuda·» y «cualquier decisión en mitad de la legislatura que pueda significar un cambio de gobierno a nuestro favor requiere un análisis en profundidad, pero ninguna manifestación del PSOE ha ido en detrimento de la voluntad de Ricardo Cabezas, todo lo contrario, está haciendo lo que tiene que hacer un portavoz nuestro en un ayuntamiento ante las circunstancias que está atravesando el de Badajoz, donde el alcalde ha perdido la mayoría en el pleno». Así de claro se expresó.

Cabezas ya ha anunciado que su intención es hablar a partir del 1 de marzo con los otros dos grupos de la oposición. Para el responsable provincial del PSOE «es evidente que si el Partido Socialista cuenta con los apoyos de Ciudadanos y de Podemos, lo más natural es que se presente la moción de censura». Ahora bien, si no dispone de estos votos, no podrá hacerlo, pero porque legalmente será imposible, dado que se requiere la firma de mayoría absoluta de los concejales de la corporación municipal para poder presentar la moción de censura, además de para después ganarla. Si el PSOE contara públicamente con el apoyo de los otros dos partidos con el visto bueno de sus órganos regionales, «lo más razonable es que tire para adelante, pero tenemos que tener esa certidumbre, y yo al día de hoy no la tengo».

Lemus manifestó ayer por la mañana a Cabezas que cuenta con el apoyo del partido regional, provincial y local. El portavoz municipal no lo puso en duda y negó con contundencia que este proceso se haya hecho «a espaldas» del partido, que ha estado informado antes y durante de toda la situación si bien reconoció que el anuncio, que adelantó este diario, no estaba previsto. Para Cabezas este proceso es tan simple como que desde que Ciudadanos rompió su pacto con el PP por los incumplimientos de los compromisos de investidura y del presupuesto del 2016 «se ha pretendido gobernar desde la oposición», y en este punto da la razón al alcalde popular, Francisco Javier Fragoso. El problema es que la última palabra la tiene siempre el equipo de gobierno y se adoptan acuerdos que después el PP no cumple, generando «expectativas que se traducen en frustracción». De lo que concluye que «sólo se puede gobernar estando en el gobierno», uno de los motivos por los cuales su grupo ha dado el paso de impulsar la moción de censura.