Luis Pajares, presidente de la Federación de Asociaciones Locales del carnaval de Badajoz: «Hemos logrado implicar a las instituciones en la fiesta»

Este es su último año como presidente de la Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense (Falcap). Cuando acabe el Carnaval 2017 se abre un periodo electoral. Pajares podría prorrogar por dos años más su mandato, pero ha decidido dar espacio a savia nueva en la fiesta. Tras cuatro años al frente de la federación, la relación de los carnavaleros con las instituciones ha mejorado mucho y se está en camino de conseguir el Interés Internacional.

-¿Qué balance hace de la gestión realizada, vista con perspectiva?

--En este tiempo fundamentalmente hemos conseguido acercarnos bastante a todas las instituciones y tender puentes para intentar implicarlas en las fiestas. Se trata de un proceso muy lento y que ‘las cosas de palacio van despacio’. Gracias a esto el Carnaval va coguiendo cada vez mayor auge, relevancia y vistosidad. También se han puesto las primeras piedras para que la fiesta pueda alcanzar el rango de Fiesta de Interés Turístico Internacional. Quiero destacar que ninguno de estos méritos son personales, sino que corresponden a la federación y a los propios carnavaleros de Badajoz.

-¿Termina ahora su mandato?

--Sí, son cuatro años de presidencia, aunque existe la posibilidad de solicitar dos años más que se denominan ‘de gracia’ a voluntad del presidente, siempre que los grupos dieran autorización. No es el caso. Las elecciones serán después del Carnaval, antes del mes de mayo, aunque todavía no hay fecha fijada. Primero serán las convivencias en los pueblos y queremos convocar las elecciones cuando hayan pasado todas las actividades.

-¿Cree que debería trasladarse la tamborrada al López de Ayala?

--Lo que tenemos que hacer es encontrar un sitio en el que el trabajo de todo un año, el esfuerzo de los grupos y el gasto económico no esté supeditado a las inclemencias del tiempo. El costo de hacer una tamborrada es enorme y no solo económico sino en horas de trabajo. Es el espectáculo que tienen las comparsas que no está destinado a hacerse en la calle, sino sobre un escenario. Quizá lo de menos sea el sitio. Se habla del López de Ayala, de Ifeba… Pero desde luego tiene que ser un lugar que esté cubierto. De todas maneras no se trata de una propuesta para este año sino para futuras ediciones. No podemos supeditar todo nuestro esfuerzo a las inclemencias del tiempo. Incluso puede solucionarse con una carpa, no estamos hablando de un espacio concreto sino de protegernos si llueve.

-¿Cómo se prevé este año la participación de las comparsas? ¿Supera la de otros años?

--Sí, hay 50 grupos, lo que significa que hay tres o cuatro más que el año pasado. Es verdad que desaparecen comparsas de Badajoz y se incorporan comparsas de pueblos por primera vez al desfile.

-¿La promoción internacional que se hace del Carnaval de Badajoz es la correcta?

--Todo es mejorable. Está bien que empecemos a trabajar ese aspecto, pero tiene que ir acompañado de más trabajo en clave interna en cuanto a programación, actividades, organización. Tenemos, salvo pequeñas modificaciones, el mismo programa de carnaval que hace 25 años. Y el Carnaval actual no tiene nada que ver con el de hace un cuarto de siglo.

-¿Cree que se alcanzará en breve el Interés Internacional o se trata de algo a largo plazo?

--Son varios años los que hay que pelearlo. Supongo que es fácil porque el ‘producto’, como nos dijeron en Alemania, es bueno y ‘se vende solo’. Tenemos un desfile único en Europa y eso facilita la concesión, pero no tanto por el esfuerzo de las instituciones como por la excelencia del Carnaval.

-¿Está asegurado el futuro del Carnaval? ¿Se facilita el acceso a las nuevas generaciones?

--Creo que del desfile y del concurso de murgas sí, pero de las comparsas de Badajoz hay que cambiar cosas o tienen los días contados. Cada vez vienen más comparsas de fuera y quedan menos de Badajoz ciudad. No tenemos ningún tipo de ayuda salvo que entreguemos premios el día del desfile.

-¿Qué mejoraría y qué cambiaría del Carnaval de Badajoz?

--Cambiaría el programa de actos, daría ayudas económicas a las comparsas para que estuvieran en determinados momentos en determinados sitios de la ciudad durante el Carnaval, para que hubiera ambientación en toda la ciudad.

-¿Cuánto tiempo llevan ustedes preparando el Carnaval?

--El año entero. Comenzamos ya un mes después de las convivencias. Ya estamos presentando los bocetos de los trajes del año siguiente.H