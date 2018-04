El lunes se abre el plazo para solicitar 124 plazas del Plan de Empleo Social

El próximo lunes, 23 de abril, se abre el plazo para poder aspirar a contratos de seis meses en una de las 124 plazas convocadas por el Ayuntamiento de Badajoz con cargo a la segunda fase del Plan de Empleo Social, financiado por la Junta de Extremadura y las dos diputaciones provinciales (1,5 millones de euros) y una aportación municipal de casi 700.000 euros, que es del 70% de los anteriores planes. También la jornada de estos contratos se reduce en este porcentaje, como ocurrió en la primera fase, que se convocó en noviembre, cuyos contratos están todavía en vigor.

Las plazas que se convocan son de las mismas especialidades: 90 de auxiliares de servicios de mantenimiento, 4 oficiales albañiles, 2 oficiales mecánicos, 2 electricistas, 5 jardineros, 17 auxiliares de servicios de poblados y 4 ordenanzas. Las fichas de inscripción se pueden recoger desde hoy, de 9.00 a 13.00 horas, en los servicios sociales de la calle San Lorenzo, San Fernando, Suerte de Saavedra y San Roque. Se tienen que presentar hasta el viernes 27 de abril en las oficinas junto a la cafetería de Ifeba, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

La concejala de Recursos Humanos, Beatriz Villalba, informó ayer de esta convocatoria y defendió que el lugar de entrega se mantiene debido a que se espera una elevada afluencia de demandantes, entre 2.000 y 3.000 personas. Los destinatarios son parados de larga duración (no haber trabajado en los últimos 12 meses más de 30 días a tiempo completo), que no perciban prestaciones contributivas por desempleo (sí la Renta Básica) y los ingresos en la unidad familiar de convivencia no pueden superar el Salario Mínimo Interprofesional. Además, se recomienda que sólo se presente un miembro por familia. Cada solicitante solo puede optar a una categoría.

El calendario previsto es que la lista provisional se publique el 1 de junio y hasta el día 7 de se puedan subsanar posibles errores. La lista definitiva se publicará «aproximadamente» el 8 de junio para que los reconocimientos médicos estén disponibles antes de la feria de San Juan y los beneficiarios puedan empezar a trabajar el 30 de junio.

El ayuntamiento pacense ha optado por reducir la jornada al 70% porque se lo permiten las bases de la convocatoria cuando aumentan las plazas, que en este caso han sido 4 puestos más respecto al 2016 y no existía partida presupuestaria suficiente, según explicó Villalba. Esta reducción de la aportación municipal permite al ayuntamiento -según dijo- contratar más trabajadores de las bolsas de empleo para parques y jardines y cementerios. Villalba destacó el esfuerzo que este plan supone al personal de Recursos Humanos, que en la primera fase tuvo que realizar más de 10.000 comprobaciones.