El Meiac incorpora Turbulence a sus archivos de arte digital

El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) de Badajoz ha incorporado los archivos de arte digital del proyecto Turbulence que, con sede en Nueva York, ha desarrollado una incesante tarea de promoción del arte digital, de artistas de todo el mundo, desde sus inicios en 1996 hasta finales de 2016. Este proyecto cuenta en la actualidad con 230 piezas originales y material documental de más de 20 piezas performáticas multimedia. Incluye artistas de reconocida trayectoria internacional. Muchas de las obras que la conforman han recibido prestigiosos premios internacionales como el de Ars Electrónica, o han sido exhibidos en museos o citas internacionales como la Bienal del Whitney. La llegada de estos fondos al Meiac se debe, entre otros motivos, a la difícil situación por el que pasaba el proyecto, desde que The National Endowment for the Arts, la última institución que lo financiaba, dejó de dar su ayuda debido a que la propia agencia estaba en proceso de cierre tras la llegada de Trump.