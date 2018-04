El Meiac mantiene la muestra de la pintora lusa Margarida Lagarto

En el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) se puede ver la exposición Das sombras do Verâo, do día e da noite, de la pintora portguesa Margarida Lagarto. Se trata Se trata de una muestra organizada por el Meiac, en colaboración con la Fundacâo Eugénio de Almeida, de la localidad portuguesa de Évora. Margarida Lagarto invitó a un grupo de jóvenes a dibujar al aire libre. Colocaron los cuadernos en el suelo y pintaron las sombras que los árboles creaban en las hojas de papel. Fascinada con el resultado del ejercicio, volvió al parque, esta vez sola. Descubrió un viejo muro donde los árboles proyectaban intermitentemente las sombras de sus hojas. Ese muro se convirtió en su cuaderno y lo visitó incesantemente a diferentes horas del día durante varios meses. Margarida Lagarto no dibuja mayoritariamente las sombras proyectadas, sino que el muro se transforma en una pantalla que acoge formas y movimientos. Esta exposición es el retrato de esa transformación. Se puee visitar hasta el 29 de abril.