Las Moreras de Badajoz suspende la procesión de la Virgen por el río por falta de barca

El vecindario de la barriada Cañada-Las Moreras ha interrumpido este año la que ya era una tradición de más de dos décadas, de sacar en procesión por el río a la imagen de la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores, debido a «que no hemos encontrado barca para sacarla por el Guadiana», manifestó a este diario la presidenta de la asociación de vecinos cuyo nombre completo es de Cañada- Moreras-Jardines del Guadiana, «aunque los residentes de éste último desaparecieron hace tiempo y no tienen relación con el resto».

La asociación vecinal guarda la imagen de la Virgen del Carmen en el local donde tiene su sede para sacarla cada año, el 16 de julio, en procesión en una barca acompañada por otras embarcaciones y piragüistas, en un itinerario fluvial que va desde el puente de la Autonomía al puente Real. La Virgen del Carmen es la patrona de este barrio tradicionalmente dedicado a la pesca en el río, además de, anteriormente, al contrabando, actividades prácticamente extinguidas en la actualidad.

«Hemos pedido una barca a toda la gente que conocemos pero no hemos encontrado ninguna; los que tienen van a Portugal a coger cangrejos. Ya el año pasado encontramos una de un particular que nos costó cien euros, y el ayuntamiento nos ha descontado esa cantidad de la subvención anual que nos da para la celebración de la fiesta porque no se podía justificar el gasto con un recibo como el que hizo el hombre, pues no puede hacer factura y el ayuntamiento la necesita», explicó Carmen Alor.

Además, añadió la presidenta, «hemos tenido un problema, que la subvención del ayuntamiento no nos la dan hasta el día 28, sabiendo que la procesión sale el 16; hablé con los músicos y los de los cohetes y lo hacían fiado hasta que llegara la subvención, pero al no tener barca, hubo que suspenderlo».

No obstante, la asociación continúa la búsqueda para, si encuentran una embarcación que sea adecuada, celebrar la procesión por el río aunque sea en otra fecha. «Estoy dispuesta a que salga este mes, un domingo u otro día, porque los vecinos no dejan de preguntar. Así que, por favor, si alguien dispone de una barca que nos diga», añadió.

CALLES Y ACERADOS / Por otro lado, la parte antigua de la barriada «está en un estado indecente. El principal problema son las calles, pues donde no hay un hoyo hay un boquete, en la calzadas y en las aceras, habiendo personas con carritos o sillas de ruedas, personas mayores o incapacitadas que las tienen que coger un familiar para pasar porque solos no pueden», contó Carmen Alor.

Esta situación se ve «en dos calles esenciales de la barriada», la calle Padre Fermín Barba y la calle Pescadores, principalmente en la última; además, hay imbornales hundidos; «en Padre Fermín Barba están las aceras que no podemos pasar», indicó la presidenta de la asociación.

Además, dijo que «por los imbornales salen, sobre todo ahora en verano, llevamos casi un mes viendo cómo salen cucarachas voladoras que se meten en las casas por cualquier rendija, no puedes tener ventanas ni puertas abiertas porque entran en casa».

De estos problemas, la asociación ha informado por escrito al ayuntamiento, «en Registro, para que manden camiones y operarios para lavar los imbornales, pero por aquí no ha venido nadie, estamos dejados de la mano de Dios», indicó Alor. Y añadió que el problema se centra esas dos calles «porque los imbornales van a pozos sépticos, por eso pedimos que vengan y limpien, y cementen los acerados como Dios Manda porque no se puede pasar».

RENOVACIÓN EN LA ASOCIACIÓN/ Por el momento el escrito no ha tenido consecuencias. «Hasta ahora nadie nos ha respondido, ni han venido a arreglar nada», dijo Carmen Alor.

En cuanto a la asociación, la presidenta convocó una asamblea el pasado jueves para anunciar su intención de dejar el puesto tras más de 30 años y convocar elecciones para renovar la directiva y la presidencia.

Alor hizo una llamada al vecindario, especialmente a los jóvenes, para que asuman el mantenimiento de la asociación, una de las más veteranas de Badajoz. De momento «la respuesta parece escasa, pero hablaremos con los vecinos por la calle y por las casas, haremos campaña por el barrio a ver si se animan, especialmente los jóvenes», afirmó.