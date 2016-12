Navidad en Badajoz

Me gustan las Navidades y lo que representan. He nacido en Badajoz y vivido frente a Las Tres Campanas y la Soledad y de pequeño nunca faltaba ir a ver el belén del Asilo y de Puerta Palmas, visitar a conocidos que estaban solos y prestar alguna ayuda a quienes más lo necesitaban. Si hubiese nacido en una familia diferente con seguridad las Navidades serían otra cosa para mí. Y también si no me hubiese casado con quien me casé, no hubiese tenido la familia que tengo, ni vividas las experiencias vividas, también mis hábitos y valores serían distintos. Pero mí historia es la que es, como es la de cada uno y sus circunstancias, y para mí las Navidades tienen una especial significación y no entiendo estos días sin poner el belén en casa, sin villancicos y sin la misa del Gallo. Y me gustaría que mis hijos las sigan viviendo con un sentido especial.

Estos días nos reunimos las familias, y es una oportunidad única para disfrutarlo, y también para recordar la ausencia de los que no están, y que para siempre formaran parte de nuestras vidas.

Me gustan las luces de Navidad, los regalos, las comidas de familias y amigos y las felicitaciones navideñas, pero sobre todo el sentido de amor, amistad y generosidad que deben presidir estos días. Es una ocasión extraordinaria para acordarnos de los amigos y familiares que hace tiempo que no vemos o que lo están pasando mal, pero sobre todo para demostrar nuestro cariño a los más cercanos y que en demasiadas ocasiones nos pasan desapercibidos.

En Navidad no tendríamos más que mostrarnos como nos gustaría convivir todo el año: desearnos lo mejor, ayudar al que lo necesita, hacer más agradable la vida al vecino y especialmente a aquellos que nos pueden faltar con más probabilidad próximamente. Es verdad que estos días se prestan a muchos excesos, y que también explotan conflictos y tensiones acumuladas. Pero la vida tiene su cara y su cruz, y sin una no podríamos valorar suficientemente la otra. Os deseo a todos que en estos días sepamos mostrar la mejor versión de nosotros mismos y podamos ver en los demás sus mejores facetas. Eso solo depende de nosotros, y así contribuiremos a extender en nuestro entorno el espíritu de la Navidad. Os deseo a todos unas muy felices Navidades.