El nuevo contrato de limpieza de 21 colegios de Badajoz preocupa a los trabajadores

Hace semanas que han empezado a movilizarse, recogiendo firmas entre las asociaciones de padres de alumnos y con reuniones en el ayuntamiento porque les preocupa en qué situación quedarán si otra empresa se hace cargo. Una treintena de trabajadores de Eulen, la empresa encargada de la limpieza de 21 centros públicos de la ciudad y los poblados desde hace 8 años, se concentaron ayer, convocados por CCOO, en la plaza de España ante la fachada del palacio municipal para mostrar su preocupación por que sus condiciones laborales puedan cambiar si se hace cargo otra empresa, Palicrisa, que es la que ha presentado la oferta económica más ventajosa en el nuevo proceso de licitación, que está a punto de concluir, pendiente de que la mesa de contratación valore la justificación que ha realizado ante una posible baja desproporcionada.

Entre los turnos de mañana y tarde suman 90 trabajadores (el 95% son mujeres), que serían subrogados por la nueva empresa que asumiese las tareas de limpieza. «No queremos Palicrisa, que en pagar no tiene prisa», era la cantinela de la protesta. Mateo Gerra, secretario regional de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, manifestó que ante el nuevo contrato para la limpieza, los trabajadores «tienen un temor importante» por la posibilidad de que la que asuma el servicio sea Palicrisa, que tiene «un largo historial desgraciadamente de incumplimientos del convenio colectivo y en materia de los pagos». Guerra recordó que hubo manifestaciones en los hospitales de Badajoz hasta que esta empresa perdió este contrato, debido a los impagos de las nóminas y de la paga de beneficios. Según este sindicato, la plantilla de Palicrisa en los últimos meses no cobra antes del día 20 de cada mes, cuando tiene que hacerlo antes del día 5. Estos temores han motivado que las trabajadoras se movilicen para pedir al ayuntamiento que Palicrisa no entre en los colegios, y en caso de que su reclamación no sea atendida, ya amenazan con la convocatoria de una huelga indefinida, «con el conflicto que esto podría generar en los centros de enseñanza». Llegados a este punto, «perderíamos todos», advirtió Guerra.

Este responsable sindical apuntó que cuando se sacó a licitación este servicio no había entrado en vigor la nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que ya sí recoge que no se pueden presentar bajas desproporcionadas y si tiene un largo historial de incumplimiento de convenio podría incluso ser rechazada una propuesta. Pero este contrato ha salido antes. CCOO teme además que concurra a la baja para luego desprenderse de trabajadores, obligando a los sindicatos a presentar demandas ante los juzgados. Asegura que Eulen «está cumpliendo perfectamente en materia de pagos y de salud laboral», por lo que rechaza que la situación pueda cambiar y «repercuta en la calidad del servicio».

Esta preocupación ya se ha trasladado por escrito al ayuntamiento y en la reunión que mantuvieron con la primera teniente de alcalde, María José Solana, que también bajó ayer a la plaza de España para hablar con las trabajadoras que estaban protestando.

ALCALDE // En relación a este conflicto, el alcalde, Francisco Javier Fragoso, señaló que no se puede excluir a una empresa si cumple las condiciones para optar al contrato y defendió que el ayuntamiento está al lado de los trabajadores porque en los pliegos se ha incluido la cláusula que detalla que hay que cumplir las condiciones del convenio colectivo de la provincia. «No hay empresas que me gusten más o menos, hay un concurso con unas condiciones y garantías para lo trabajadores y se presupone que la empresa las cumplirá».

Por su parte, el gerente de Palicrisa, Elisardo Plaza, se mostró «francamente molesto» con las acusaciones referidas a su empresa. Recalcó que Palicrisa «no debe nada a nadie», así como que nunca «hemos incumplido el convenio de la provincia de Badajoz», que él ha negociado en solitario. Hizo hincapié además en que durante 43 años no ha habido ni un sólo día de huelga ni ninguna demanda o denuncia por incumplimiento. El origen de esta protesta está, según Plaza, en que la empresa que ha quedado en segundo lugar en el procedimiento del ayuntamiento (Eulen), está «promoviendo» que los trabajadores «cuenten esta historia» para «quitarse del medio a Palicrisa», «A día de hoy no debemos nada a nadie, nadie puede decir que Palicrisa no paga las nóminas», subrayó. Elisardo Plaza apuntó que tan sólo tienen pendiente una reclamación del plus del transporte que está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. En cuanto a conflictos pasados, recordó que hubo una época en la que el SES tardaba en pagarle cinco o seis meses, lo que les provocó problemas de liquidez, pero en cuanto hubo amenaza de huelga, «al día siguiente apareció el dinero. No hemos dejado de pagar nunca a nadie», insistió.