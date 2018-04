Partituras solidarias para Diana

Diana Capera empezó a estudiar clarinete en su Cali natal con 12 años. Primero de manera autodidacta, en la banda de música de su colegio, donde le dieron el instrumento y un libro, pues no había profesor. Terminó debutando como solista y recibió una mención honorífica. Continuó sus estudios en el Conservatorio Antonio María Valencia, también en la ciudad colombiana, e ingresó en la Banda Sinfónica y el Ensamble de Clarinetes de la Univerisdad del Valle. Más tarde ingresó en la Universidad de Cauca y su banda sinfónica y en el 2015 se trasladó a Alemania para ampliar su formación. En octubre del año pasado llegó a Badajoz para estudiar clarinete en el Consevatorio Superior de Música Bonifacio Gil.

Ahora, con 25 años, está en segundo curso, pero pese a su esfuerzo, ve incierto su futuro académico. El motivo es que su situación económica no le permite seguir costeándose los estudios. El Ministerio de Educación le ha denegado la beca que solicitó, sus ahorros se han acabado y ha perdido su trabajo en una escuela de música. «Ahora tengo alguna cosa esporádica, pero no me da ninguna estabilidad y son muchos gastos», cuenta Diana Capera, a quien su familia no puede ayudar, pues su economía tampoco es boyante. Su padre es taxista asalariado y su madre no trabaja por problemas de salud.

Para evitar que esta joven tenga que abandonar sus estudios, una veintena de compañeros y profesores del conservatorio ofrecerán este viernes (20.30 horas) un concierto solidario en la Rucab con el objetivo de reunir fondos que le permitan salir del apuro hasta que pueda resolver sus problemas.

Ella misma participará en el recital y se ha encargado de elegir el repertorio, que se presenta con el título Clarinete: un viaje, muchas vidas. «Es biográfico, porque quiero que quien colabore me conozca», explica Diana, que ha seleccionado música colombiana, española y alemana. Para cerrar el concierto ha escogido El pastor en la roca, de Schubert, por ser una obra «muy esperanzadora». Y es que pese al difícil momento que atraviesa, esta clarinetista no pierde la esperanza de que le concedan la beca --pues tanto ella como el conservatorio aseguran que cumple los requisitos-- y sobre todo de encontrar un trabajo que le permita proseguir con sus estudios en España.

Las entradas para el concierto, con un precio de 5 euros, se pueden adquirir en el conservatorio y el día de la actuación en la Rucab. Además, se ha habilitado una fila 0 (ES97 0182 4499 7402 0162 0944).