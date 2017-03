La policía local inicia su traslado a la nueva comisaría de Valdepasillas

Aunque el aspecto exterior invite a suponer que el edificio de la nueva comisaría de la Policía Local de Badajoz no solo es inaccesible sino que la obra no ha concluido, sin embargo, el inmueble ya puede ser utilizado para los fines para los que se edificó y el personal que hasta ahora realizaba sus funciones en la calle Montesinos está pasando a las instalaciones situadas en Valdepasillas. Según informó ayer el ayuntamiento, entre esta semana y la próxima se están trasladando a la nueva comisaría todos los funcionarios de segunda actividad (no uniformados).

El proceso de traslado será gradual y paulatino. Inicialmente, afecta al personal que está en la unidad administrativa, el responsable del multacar, atención a pedanías y la unidad del radar, así como el de atención al público (objetos perdidos). En definitiva, en Valdepasillas estará en principio todo el personal que tiene jornada de la Admnistración General, que trabaja de lunes a viernes solo por las mañanas, aunque en la calle Montesinos seguirá habiendo presencia por si algún vecino acude a realizar alguna consulta o trámite. La Policía Local de Badajoz tiene previsto emitir la próxima semana un comunicado para informar a los ciudadanos de qué gestiones se resuelven en Valdepasillas y cuáles se quedan en las dependencias del Casco Antiguo de forma residual.

Los seis grandes grupos operativos (los patrulleros 092 y atestados), que trabajan 24 horas, mañana, tarde o noche, permanecerán en Montesinos, al mando de un subinspector y dos oficiales. De momento, no hay plazo de traslado y la intención es que se vayan de la antigua sede cuando se recepcione totalmente la obra de la nueva jefatura.

En la comisaría de Valdepasillas ya está la jefatura, con el superintendente, y se prevé también el traslado inmediato del intendente, con lo que las instalaciones de la calle Montesinos quedarán como subinspección, con el subinspector y la sede central de los grupos operativos.

El traslado se ha iniciado a pesar de que no ha concluido la obra de urbanización y cerramiento del exterior. La valla perimetral se ha retrasado porque se ha modificado el modelo de malla que se va a instalar Cuando se colocó la primera piedra, se anunció que la nueva comisaría se inauguraría en primavera del 2015.