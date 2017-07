PP y Cs sacan su presupuesto con el PSOE, PRB y Borruel en contra

No hubo sorpresas, aunque sí bronca. El equipo de Gobierno y el grupo unipersonal de Cs sacaron adelante ayer su propuesta de presupuestos para 2017 con sus únicos votos --y el de calidad del alcalde por empate al faltar la popular María Paz Luján, por enfermedad-- y el rechazo de socialistas, Podemos Recuperar Badajoz (PRB) y el edil no adscrito García Borruel, que votaron no.

Gobierno y oposición expresaron los mismos argumentos repetidos en sus respectivas valoraciones anteriores. El PP y Cs, «la estabilidad»; el PSOE, tener «una visión opuesta» de las cuentas que necesita la ciudad; Podemos, «porque profundiza en las desigualdades»; y Borruel, «por opacos y falta de transparencia».

La portavoz del PP, María José Solana, defendió un presupuesto consolidado de 105,4 millones de euros, y un plan plurianual de in versiones de 20.5 millones, aunque la oposición lo rebaja a 17,9. «Es un día importante para Badajoz porque este presupuesto le da estabilidad con un plan de impulso que permitirá realizar las actuaciones que necesita la ciudad y un plan de inversiones plurianual».

Dijo que se basan «en la sostenibilidad, en unas cuentas saneadas y el acuerdo con Cs para generar confianza y con un único protagonista, la ciudad».

La edil de su socio en el acuerdo, Julia Timón, desgranó algunas de las partidas de las actuaciones previstas «gracias al acuerdo, resultado del diálogo y el consenso».

En sus intervenciones, el socialista Ricardo Cabezas criticó que se presenten «siete meses tarde, sin diálogo y que no recogen las necesidades de la ciudadanía». Acusó con palabras gruesas a la concejala de Cs, a quien llegó a llamar «la bienpagá», negándose a retirarlo cuando ella le dio 30 segundos para hacerlo.

Cordero acusó al alcalde de no reivindicar para la ciudad, entre otra cosas, «20 millones a la Junta para rehabilitar el antiguo hospital provincial y hacer un centro sociosanitario residencial para mayores». Y criticó a los proponentes del presupuesto porque «ustedes no persiguen el bien de los ciudadanos, sino su propio mantenimiento», dijo.

También intervino que el alcalde, quien afirmó que «me preocupa el tono de este debate, bochornoso. Han venido ustedes a ofender e insultar», y llamó «misántropo» a Cabezas por las palabras dirigidas a Timón, quien a su vez censuró «los insultos infamantes» que recibió.

El pleno también aprobó los dos puntos del orden del día referidos al plan de impulso, con modificaciones presupuestarias de créditos extraordinarios y suplemento de créditos.

Además, PP y Cs rechazaron dos mociones de Podemos que pedían la constitución de la mesa para trabajar en unos presupuestos participativos, como se aprobó por todos los grupos en comisión, y ceder un espacio para mayores en Llera.

Igualmente, se aprobó un informe sobre concesión de medallas al mérito de la policía local a personal del cuerpo, una moción de Cs sobre transporte sostenible; una modificación del plena general para el colegio de Gévora y alegaciones a la modificación de la relación de empleos.