El PP tendrá un concejal liberado más gracias a la abstención de Ciudadanos

El equipo de gobierno del grupo popular ya tiene vía libre para contar con un concejal liberado más aparte del alcalde, con lo que pasa de cinco a seis --siete con el regidor--, tras aprobarse en el último pleno del año, celebrado ayer, con carácter extraordinario, una propuesta por la que se modifica la base 40.1 de la ejecución del presupuesto general de 2017, para liberar la partida presupuestaria necesaria para ello. El grupo popular amplía así en un teniente de alcalde su equipo de gobierno con dedicación total, gracias a la abstención de la edil de Ciudadanos, Julia Timón, quien se presentó a sí misma como «la gran afectada por esta crisis, por la que hemos perdido la mitad de la representación», para explicar su voto.

Los otros tres grupos de la oposición votaron en contra, en la que fue una sesión bronca, repleta de respuestas a asuntos atrasados o tangenciales, de malos modos, de críticas de oportunismo y en alguna ocasión, de insultos expresados como argumentaciones políticas. Como ocurrió cuando Timón acusó a la socialista Rita Ortega de utilizar a las víctimas de crímenes machistas para su interés político, cuando se debatía una moción sobre violencia de género. Ello provocó un altercado y que los socialistas Fernando Carmona y Monserrat Rincón abandonaran el pleno llamando a la edil de Cs «caradura».

Así, mientras que la portavoz popular, María José Solana, afirmó que «la ley permite tener más liberados», y que «la ciudad requiere más miembros con dedicación exclusiva», Ricardo Cabezas portavoz del grupo socialista, le recriminó al alcalde que «usted firmó los cinco liberados con Ciudadanos porque hubiera firmado cualquier cosa; lo hizo sin pensar en la ciudad, sino en su sillón, y ahora dice que necesita uno más. Ya le advertimos de que esta ciudad no se gobierna con cinco liberados más alcalde». Y desveló que «si nos hubiera llamado y dicho que era un problema, habría contado con el PSOE».

El portavoz de Podemos, Remigio Cordero, se refirió a las críticas del alcalde contra él por su sueldo como médico y profesor adjunto en su argumentación para explicar la postura de su grupo en contra, incluyendo críticas a «los medios de comunicación escritos» por «entrevistas a doble página en las que se mete con los demás», si bien, dijo, «son los propios periodistas los que le tienen que replicar en ese punto». Al respecto, Fragoso afirmó que él concede entrevistas que le piden y es el medio el que decide lo que recoge y el espacio que le da. Cordero también recriminó al ayuntamiento y la diputación por sus «políticas clientelares y residuales del franquismo».

El concejal no adscrito Luis García Borruel recordó a su ex compañera de grupo que «el acuerdo que firmó Ciudadanos no era de este grupo municipal, sino del comité del partido; no lo impuse yo, fue el señor Rivera». Votó no.

LUCES LEDS, a la fiscalía / Asimismo, el pleno aprobó con los votos del PP y Cs, y el rechazo del resto de la oposición, la adjudicación del alumbrado led con financiación del plan Jesica-Fide, en 19 lotes a 17 empresas.

Podemos y Borruel preguntaron si «la contratación estaba dirigida», por coincidencias entre empresas cuyas ingenierías informaron sobre las bases y una bajada de precios que no superase el 5%, y que luego se presentaron y recibieron adjudicaciones.

Ambos y el PSOE consideraron que de haberse seguido un dictamen jurídico autonómico, las bajas podrían haber llegado hasta el 20% y en vez de ahorrar 300.000 euros --800.000 según el PP--, se podría ahorrar hasta un millón. El socialista Pedro Miranda insistió en que «la ciudad tienen problemas más graves que atender» y manifestó que el proceso «está teledirigido».

Borruel señaló que una parte del problema de lo que consideró sobrecoste estaría en el sistema de autocontrol, porque el elegido solo lo fabrica una empresa; y que dos de las empresas adjudicatarias de lotes del proyectos «son propiedad de una tercera», lo que a su juicio contraviene las bases del pliego de condiciones.

Remigio Cordero, además, anunció que «se trata de un proceso muy complejo; nosotros llevaremos toda la documentación a la Fiscalía y solicitaremos que se abran diligencias informativas» para que determine si hay alguna ilegalidad.

La edil de Cs criticó la «obstrucción» del resto de la oposición en este aspecto y el popular Jesús Coslado defendió la limpieza y transparencia del proyecto, la honradez de los técnicos, el beneficio del proyecto para la ciudad, en cuanto a ahorro y en material medioambiental, y a que la mayoría de las adjudicatarias son empresas de la ciudad, o de la región, o forman parte de Utes.