El proceso de escolarización deja plazas libres en el centro y satura San Roque

En los colegios de San Roque (zona B) vuelve a ser más alta la demanda de plazas de escolarización para niños de 3 años que la oferta, mientras que en el centro (zona A) quedan vacantes por cubrir en colegios que históricamente eran de los más solicitados de la ciudad. Esta es la lectura resumida que se desprende de los datos del proceso de admisión de alumnos de Infantil en Badajoz, donde se han presentado 1.275 solicitudes (1.254 por vía ordinaria y 21 por necesidades educativas especiales). Educación ofertaba un total de 1.600 plazas en 35 colegios y solo en 9 la demanda ha superado a la oferta.

Más del 95% de las familias han logrado el centro que eligieron en primera opción, pero en el caso de otras 60 (algo menos del 4,5% del total), sus hijos tendrán que ser reubicados por la Comisión de Escolarización en otros colegios siguiendo las preferencias que hayan indicado en sus instancias (se podían poner hasta cinco). «Es el año que más familias van a poder acceder al centro que escogieron como primera opción», apuntó ayer la delegada provincial de Educación, Piedad Álvarez, que achacó esta circunstancia al descenso de la natalidad que se registró en el 2015, por lo que hay menos niños para escolarizar.

De estas 60 familias que no han conseguido plaza en el colegio que querían, la mitad son de la zona de San Roque, donde la demanda es más elevada porque es la zona que corresponde también a Cerro Gordo y La Pilara. En los colegios Virgen de Guadalupe y Enrique Iglesias se han presentado 65 y 63 solicitudes, respectivamente, para las 50 plazas que dispone cada uno, mientras que en el Luis Vives han sido 26 para 25 vacantes. En el colegio Nuestra Señora de la Soledad sobran 3 plazas. La delegada provincial de Educación confió en que no hubiera «ningún problema» para satisfacer la demanda de las familias que se han quedado fuera de los colegios de San Roque, pues solo cruzando el arroyo hay vacantes en centros como el Juventud o Nuestra Señora de Bótoa, que suman 43 vacantes, más de las necesarias para cubrir las reubicaciones.

En estos casos, Piedad Álvarez avanzó la posibilidad de estudiar la posibilidad de que los niños de Cerro Gordo y La Pilara que tengan que salir de San Roque a estos otros centros se beneficien de la gratuidad del transporte escolar y el comedor como el resto de los escolares de estas barriadas, pues reconoció que matricularse en una zona que no le corresponde es una «circunstancia sobrevenida» de la que las familias «no tienen la culpa».

MISMAS RATIOS / Frente a lo ocurrido en San Roque, en el centro solo en el Santo Ángel se han quedado alumnos fuera (3) y en el Santa María Assumpta (La Compañía) se han cubierto todas las plazas (50). En los colegios Sagrada Familia (Josefinas), Luis de Morales y Arias Montano (Aneja), en los que históricamente la demanda era más elevada que la oferta, han sobrado. En el primero, hay 17 vacantes (de 75 plazas); en el segundo, 8 (50 plazas); y en el tercero, 12 (75 plazas). Tampoco se han cubierto en el Juventud (con 20 vacantes); Lope de Vega (5); General Navarro (20); Nuestra Señora de Bótoa (23); y San Pedro de Alcántara, el único colegio que no ha recibido solicitudes (25). Álvarez explicó que Educación no tiene intención de aumentar las ratios y que, por lo tanto, aunque el número de alumnos sea inferior en algunos centros, no se eliminarán líneas de Infantil. No obstante, la previsión es que las plazas ahora sobrantes se cubran en gran parte con las reubicaciones. «Es muy probable que se llenen», auguró.

En la zona D, que incluye al Leopoldo Pastor Sito, Las Vaguadas, Ciudad de Badajoz (Llera), San José de Calasanz y Nuestra Señora del Carmen (Maristas), solo en este último se han solicitado más plazas de las disponibles y cinco alumnos tendrán que ser reubicados.

También en la zona E solo un centro, el Ramón Izquierdo (Salesianos) ha sobrepasado el número de vacantes (6 de más). En el resto, Enrique Segura Covarsí, Guadiana, Los Glacis, Santa Marina, Oscus y Santa Teresa de Jesús quedan plazas libres.

Por contra, en la zona F en todos, salvo en el Santo Tomás de Aquino, se han recibido más solicitudes que plazas disponibles. En el Juan Vázquez habrá que reubicar a 3 alumnos; en el Puente Real, 9; y en el San Fernando, 3. Son15, frente a las 19 vacantes del Santo Tomás de Aquino.

En las zonas C (Cerro de Reyes y Manuel Pacheco) y en la zona F-G y G (La Asunción, Nuestra Señora de Fátima y Santa Engracia) ninguno de los centros ha cubierto la oferta, aunque la previsión es que el número de alumnos matriculados aumente en septiembre. En el colegio Santa Engracia han recibido una decena de solicitudes, el doble que el año pasado.

Además del descenso de la natalidad, que es el factor de «más peso», la delegada provincial de Educación reconoció que en el descenso de solicitudes en centros habitualmente muy demandados también ha influido que haya habido procesos de escolarización que se estén dirimiendo en los juzgados por aportar supuestos datos falsos, pues ha servido de «medida disuasoria». A ello suma el hecho de que muchas familias han preferido elegir en primera opción centros en los que normalmente el número de solicitantes superaba con creces las vacantes ofertadas y poner en primer lugar el que consideraban que con sus puntos les aseguraba la plaza.

La delegada provincial de Educación valoró que el proceso se ha desarrollado de manera «tranquila» y confió en que no haya «grandes problemas y conflictos». De hecho, ayer responsables de algunos colegios mostraban su satisfacción por no tener que embarcarse en sorteos para adjudicar las plazas, lo que supone «una tensión» para las familias.

El 18 de mayo se publicará la lista provisional de los alumnos admitidos y del 21 al 23 de mayo se podrán presentar reclamaciones. Las listas definitivas se harán públicas el 20 de junio.