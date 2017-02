El PSOE de Badajoz apoya su tesis de cobros en los poblados con un informe de Tesorería

Con un informe de la Tesorería del ayuntamiento en mano, compareció ayer el portavoz del grupo municipal socialista, Ricardo Cabezas, para apoyar su denuncia sobre las presuntas irregularidades en los cobros de tasas en los poblados. El documento refleja que en los últimos 5 años no constan ingresos por tasas de veladores, mercadillos, alquiler de instalaciones municipales o deportivas en ninguno de los ocho poblados, pese a que, según aseguró, estas actividades «se producen y se cobran», afirmó.

De hecho, el portavoz del PSOE señaló contar con pruebas que así lo demuestran, como los recibos «de los chinos» que entregan a los vendedores ambulantes en Gévora, que pagan 3 euros por instalar sus puestos o los 2,5 euros que abonan en Villafranco de Guadiana, aunque, según dijo, aquí no les entregan ni recibo «para no dejar huella». También se refirió a la denuncia puesta a una hostelera por la policía local por no tener licencia de veladores, que en su defensa argumentó que «eso siempre se pagaba al alcalde pedáneo», lo mismo que ocurre con las licencias de apertura.

En el informe de Tesorería consta que en los poblados no existen veladores dados de alta cuando, según Cabezas, es fácil comprobar que hay terrazas funcionando, como tampoco la actividad de venta ambulante está dada de alta en el padrón municipal de mercadillos, y éstos se celebran periódicamente.

El portavoz socialista dijo desconocer el modus operandi que se usa en estos supuestos cobros irregulares, pero apuntó hacia los alcaldes pedáneos que, según recordó, son personal de confianza y actúan en nombre del alcalde de Badajoz. «Si Fragoso no ha metido la mano, ha consentido que lo hagan otros», señaló Cabezas, quien estimó que en los 22 años de gobierno del PP en los poblados se han ingresado por estos conceptos unos 500.000 euros que no han sido fiscalizados por el ayuntamiento matriz. De qué se hace con ese dinero tampoco conoce el fin que se le habría dado. «Algunos tienen un nivel de vida muy bueno y la nómina de los alcaldes pedáneos es de 600 euros», espetó.

La documentación que obra en su poder, junto a otra que había solicitado y que, según dijo, no ha recibido aún, es la que ayer mismo tenía previsto poner en manos de la fiscalía, pues, a su juicio, demuestra que hay «indicios de corrupción». Por considerar que la información que está «incompleta», ha decidido esperar a completarla para acudir al ministerio fiscal. Según dijo, ha vuelto a solicitar a Intervención que se le informe sobre los cobros por la organización de las ferias de verano y las licencias de apertura en los poblados, así como de los realizados por los puestos en el mercado de Al-Mossassa. Éste último informe, según le han comunicado por escrito, ya ha sido remitido al alcalde, para que lo traslade a la concejala de Cultura, al presidente de la Comisión de Cultura y al portavoz municipal socialista, aunque él aún no ha tenido acceso al mismo.

En este sentido, Cabezas acusó al PP de «secuestrar» la información para entorpecer la labor de la oposición, pero confió en poder disponer de toda la que necesita para poner la denuncia ante la fiscalía la próxima semana.

Que se demuestre que hay corrupción es condición para que Ciudadanos apoye la moción de censura anunciada por el PSOE. Cabezas aseguró que sigue trabajando con Podemos y que espera que los dos concejales de la formación naranja valoren las pruebas que les aportarán, junto al programa de gobierno para los dos próximos años, para obtener su respaldo sin necesidad de que la fiscalía se pronuncie antes.

El portavoz del PSOE también quiso responder a las declaraciones que el día anterior realizó el alcalde, en las que justificaba el anuncio de moción de censura por su «ambición personal» y le reprochaba que tratase de parar la ciudad. Cabezas replicó que es el PP el que tiene «paralizada» la ciudad por «su nefasta gestión» y que lo que teme el alcalde es que con esta situación se cuestione su «liderazgo» dentro de su propio partido. En cuanto a que el anunció del PSOE ha generado incertidumbre entre funcionarios e inversores, señaló que solo ha sido entre quienes «entraron por la puerta de atrás del ayuntamiento», pero no en los demás.

El concejal de Poblados, Jesús Coslado, que compareció antes que Cabezas, al ser preguntado por estos presuntos cobros irregulares, dijo que no tiene constancia de que exista «ningún tipo de ingreso» que no sea fiscalizado por los servicios municipales y restó importancia a las acusaciones del PSOE por considerar que se trata de un asunto «nimio». «Si ese es el problema de corrupción que ve Ricardo Cabezas en Badajoz, que Dios lo acompañe», dijo. Tras la rueda de prensa del PSOE, el equipo de gobierno no realizó declaraciones al respecto.