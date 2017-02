El PSOE inicia las conversaciones para la moción de censura en el Ayuntamiento de Badajoz

El PSOE ha confirmado hoy el inicio de las negociaciones para afrontar una moción de censura contra el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, a la que Podemos Recuperar Badajoz ratifica su apoyo, pero C's mantiene su negativa.

"Se han iniciado las negociaciones y ahora se está en ese periodo", ha incidido la edil socialista Montserrat Rincón tras una rueda de prensa ofrecida por los tres grupos de la oposición en Badajoz (PSOE, C's y Podemos) para denunciar las bases de la convocatoria para elegir al nuevo director del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS).

El Grupo Municipal Socialista inició el proceso con "carta blanca" por parte del PSOE autonómico, pero ahora "hablar por hablar no procede, pues han comenzado las negociaciones y hasta que no haya acuerdos consolidados no se comunicarán", ha precisado Rincón.

Por su parte, el edil de Podemos Recuperar Badajoz, Fernando de las Heras, ha manifestado que su formación abordó ayer la posible moción de censura para estudiar la forma de consultar su apoyo o no, así como un documento de propuestas.

De todas formas, "desde un principio se ha dicho que se apoyará una propuesta de moción de censura con una base programática de mínimos donde coincidan los tres grupos (de la oposición)".

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos (C's), su concejala Julia Timón ha recordado que la formación naranja apoyó al inicio de la legislatura la candidatura del PP y "esa es la posición en la que se encuentra en este momento".

En relación a tomar una decisión al respecto, "cuando se trata de nueve concejales la cosa es más difícil, pero cuando somos dos es más sencilla", ha reiterado.

Según fuentes del PSOE consultadas por Efe, las negociaciones formales con Podemos Recuperar Badajoz ya se han iniciado y con Ciudadanos todavía no se han producido pero se espera en breve.