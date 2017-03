El PSOE reclama al alcalde que informe del balance del último plan de impulso

El grupo municipal socialista reclamó ayer al alcalde, Francisco Javier Fragoso, que informe a la oposición del balance del último Plan de Impulso a la Economía Local y achacó el hecho de que no lo haga a que no quiere que se vea que fue «un desastre», con inversiones «pírricas» en el mantenimiento de la ciudad y con una «nefasta ejecución». «El plan de impulso estuvo cargado de irregularidades que quiere denunciar la oposición, y no solo verbalmente, por eso necesita el balance y el cierre del mismo», argumentó el PSOE a través de un comunicado.

También se quejó de que no se faciliten datos sobre los cobros «ilegales» en el mercado de Almossassa y ni el informe de Secretaría General sobre lo que debe ser el nuevo Reglamento de Régimen interior que, según los socialista, Fragoso tiene «desde hace meses».

El PSOE también reprochó que no acceda a convocar las comisiones solicitadas para analizar la gestión de las concesionarias municipales, mientras sus concejales se reúnen con asociaciones de vecinos para conocer sus necesidades o se quiere crear una mesa de trabajo para consensuar iniciativas sobre El Campillo. Sobre esto último, el grupo socialista considera que el anuncio de moción de censura «está sentando bien al ayuntamiento y rompiendo los malos hábitos del PP», aunque considera que «llega tarde».