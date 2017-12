Real Straits repasa en la Sala Aftasí la discografía de la banda Dire Straits

El grupo Real Straits, civer de Dire Straits, visita esta noche la Sala Aftasí de Badajoz para repasar la discografía de la reconocida banda británica. El papel de Mark Knopfler es asumido por el guitarrista Ángel Miguel, acompañado de Dany León a la guitarra, Samuel Rodríguez y Fernando Chacón a los teclados, Alejandro Blanco a la batería, Antón Ceballos al bajo y Juan Flores al saxo. Parte de este elenco son o han sido músicos de Ilegales, Willie Nile, Elliot Murphy o Avalanch, entre otros. A través de sus espectaculares directos, recrean las canciones inmortales de Dire Straits.A lo largo de los últimos dos años, han llevado ante miles de personas en España su gira 30 Aniversario de Brothers in Arms 1985-1986. Ahora, celebrando el 40 Aniversario de la fundación del grupo (1977-2017), se embarcan en la aventura más importante de su carrera: The real story of Dire Straits. Se trata de un recorrido histórico a través de esta música, dejando patente cada una de las épocas y cada uno de los discos. Las entradas cuestan 15 euros en venta anticipada y 18 en taquilla.